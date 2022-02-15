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MARUV вперше стане мамою (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 07:53
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Чутки про вагітність скандальної співачки ходили не перший день. MARUV не поспішала давати коментарі
MARUV підтвердила свою вагітність
MARUV підтвердила свою вагітність / Фото: instagram.com/maruvofficial

Бебі-бум продовжується. Нещодавно співачка Ріанна розсекретила свою вагітність . Тепер співачка MARUV повідомила, що вони з чоловіком Олександром Корсуном готуються до поповнення у сім'ї.

Артистка вирішила повідомити радісну новину в свій день народження, який вона відзначає сьогодні. Співачка опублікувала у себе в Instagram кілька нових фото.

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Та дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з Олександром Корсуном в очікуванні малюка – вважаю це найдивовижнішим подарунком!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Підписники у коментарях вже вітають майбутню маму.

"Ааа, як же ми радіііі! Це приголомшлива новина! Будьте щасливі! Ви цього гідні! Найкращі та прекрасні!"

"Анюта, тішуся дуже за вас. Щастя вашій родині"

"З днем народження, ось це новина, ось це я розумію"

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, про своє особисте життя співачка не любить говорити. MARUV одружена з Олександром Корсуном. Пара познайомилася ще під час навчання у Харкові. Чоловік MARUV у всьому підтримує співачку та є її PR-менеджером.

MARUV з чоловіком Олександром
MARUV з чоловіком Олександром / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Нагадаємо, у Мережі не перший день обговорюють другу вагітність Регіни Тодоренко.

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Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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