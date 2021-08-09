Полякова в Туреччині, а Нікітюк в Чорногорії: де цього літа відпочивають зірки шоубізнесу

Багато селебрітіс встигли за сезон злітати у відпустку кілька разів. І це не дивно, адже через пандемію ми так довго не могли вибратися за кордон

Де цього літа відпочивають українські селебрітіс / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/kosadcha, instagram.com/babkin_official

Якщо ви ще не плавали в ідеальній блакитній воді і не прогулювалися красивими вулицями міста мрії, давайте разом дивитися фото наших зірок на канікулах і плакати.

Жартуємо) Обійдемося без сліз! Відпустку можна влаштувати собі навіть взимку. Головне – підібрати ідеальний маршрут і хорошу компанію.

Отже, де цього літа відпочивали або відпочивають українські знаменитості? Торік всі дружно досліджували Україну, а 2021-го популярністю користуються Єгипет, Туреччина, Чорногорія і Хорватія. Хоча Анастасія Кожевникова з "ВІА Гри" обрала Одесу.

Оля Полякова

Королева ночі разом зі своєю сім'єю була в Туреччини і привезла десятки фотографій у різних купальниках.

На фігуру Олі Полякової можна дивитися нескінченно...

Співачка також злітала до Франції цього літа. Вона гостювала у російської видавниці Ніки Білоцерківської. В сторіс Полякова розповідала, що на Лазурному березі їй дуже нудно. Розуміємо, Оля...

Леся Нікітюк

Зірка "Орла і Решки" і, не побоїмося цього слова, інфлюенсерка, теж встигла цього літа побувати в багатьох місцях. Леся відмітилася в Туреччини, Чорногорії, а ще покаталася Україною.

Дивимося традиційні фото в купальниках:

Купальників у Нікітюк – 67. Принаймні, вона так писала в Instagram.

Настя Каменських і Потап

Наша улюблена зіркова пара засмагала і вдома, і за кордоном.

Зараз Каменських і Потап разом з близькими проводять час в Хорватії. Настя постить в сторіс і профілі світлини в купальниках, яких у неї не менше, ніж у Нікітюк. Але це не точно)

Надя Дорофєєва

Ексучасниця гурту "Время и Стекло" була зайнята сольним проєктом, а тому тільки зараз зібралася у відпустку. Куди відправиться Надя, ми поки не знаємо, але ось вам її класний пляжний лук. Між іншим, в трендовому кольорі!

Тіна Кароль

Для Тіни Кароль це літо теж виявилося дуже плідним, але це не завадило їй минулого місяця побувати в Ісландії. Несподіваний вибір для літа, чи не так?)

Тіна Кароль на відпочинку в Ісландії / Фото: instagram.com/tina_karol

У відпустці Тіна була разом із сином Веніаміном.

Тіна Кароль відпочиває в Ісландії з сином/Фото: instagram.com/tina_karol

Діма Монатік

Один з найпопулярніших артистів нашої країни MONATIK після виступу на фестивалі в Маріуполі полетів разом з дружиною і синами у відпустку. Діма все частіше став показувати обличчя своїх дітей і ділитися їхніми фотографіями в своєму Instagram.

Джамала

У Джамали, як і у Монатика, двоє синів. Разом з ними і чоловіком співачка гуляла Туреччиною, пила каву і милувалася стародавньою архітектурою Ефеса.

Сергій і Сніжана Бабкіни

В Ефесі побували і Бабкіни. Сергій в соцмережі поділився з фоловерами розкішними видами бібліотеки Цельсія.

А Сніжана показала, як вони з чоловіком каталися на сабах.

А ще Бабкіни встигли побувати в Італії. Ось така класна фотографія Сніжани на тлі собору.

Катерина Осадча

Ведуча нещодавно порадувала шанувальників новиною про свою вагітність. При надії Катя виглядає прекрасно і ділиться фотографіями в купальниках з Одеси і, звичайно, Туреччини.

Якщо вирішите провести останні літні дні в Україні, ось вам ТОП-3 популярних курорти з цінами.

Які курорти обирають зірки українського шоубізнесу, дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему: