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Факультет TikTok

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Поплавський відкрив факультет TikTok. Ми подумали, хто б там міг викладати

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
15 вересня, 17:15
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Знаменитий співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський відкрив перший в світі TikTok-факультет. І хто ж там буде викладати, якщо не зірки українського TikTok?
Михайло Поплавський відкрив новий факультет TikTok
Михайло Поплавський відкрив новий факультет TikTok / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/thejerryheil, instagram.com/annatrincher_official, instagram.com/mashukovsky, knukim.edu.ua

Ми склали список відомих українських TikTok-зірок, які могли б стати викладачами факультету. Серед нашого "викладацького" складу є і зірки шоу-бізнесу, які зараз дуже популярні серед майбутніх абітурієнтів.

Давайте пофантазуємо про те, хто ж з тіктокеров, крім Михайла Поплавського, який недавно випустив новий хіт, міг би приймати заліки і проводити іспити?

Надя Дорофєєва

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Надя Дорофєєва – не тільки популярна українська співачка, але і досвідчена TikTok-блогерка! Вона могла б очолити факультет. Хоча, напевно, це могло б бути десь в паралельному всесвіті, адже у Наді десятки концертів, зйомок та інших заходів. Але що, якщо вона б змогла це все поєднувати? На пари тоді ходили б всі 100% студентів!

@nadyadorofeeva

Get Into It (Yuh) – Doja Cat

Олег Машуковський

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Олег Машуковскій, який є одним із суддів у шоу телеканалу "Україна" – "Співають всі", міг би відмінно підійти на роль викладача предмета "Створення інфоприводів" . Олег часто з'являється в ЗМІ, а нещодавно він навіть отримав звання "Тіктокер року".

@mashukovskiy

,! ! ## whynothouse

– MASHUKOVSKY

Jerry Heil і Аня Трінчер

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Який же TikTok без танців під найзаводніші треки, які завдяки цій соцмережі потім стають вірусними? Співачки Jerry Heil і Анна Трінчер, які нещодавно навіть випустили спільний трек, змогли б допомогти початківцям студентам-блогерам правильно підібрати музичний супровід для відео.

@jerryheil

## duet with @aljune_lacida the old song, late post, but what if Ull it? DO YOUUUU?

original sound – Teter

Дівчата також допоможуть придумати веселі рухи, які потім будуть повторювати мільйони TikTok-підписників.

@annatrincher

##

Настя Захандревич

Настя – українська TikTok-блогерка, яка цього року отримала премію в номінації "Контент-мейкер" . У TikTok на неї підписано 2,3 мільйони людей. Дівчина, як і її колега Олег Машуковський, живе в TikTok-хаусі Whynot House і знімає яскраві відео про своє життя, а також вчить дівчаток правильно фарбуватися. Настя, до слова, могла б і сама бути студенткою, враховуючи, що їй 16 років, але дівчині вже є чим похвалитися і чому навчити майбутніх блогерів.

@zakhandrevich

## ## Luxvisage

– Anastasia

Стефі Шейді

Стефі Шейді – блогерка з України, яка проживає в Італії. Дівчина знімає різного роду ролики,зокрема кумедні відео, де вона переодягається в своїх бабусю і дідуся. Фан-контент мало не головний напрямок не тільки в TikTok, але на інших майданчиках в Мережі. Стефанія цілком могла б навчити початківців блогерів створювати веселі відео.

@ stefy.shady

## ## ##

Андрій Шимановський

Андрій Шимановський – популярний TikTok-блогер, який вчить аудиторію української мови. На цьому факультеті він точно відповідав би за уроки української мови і правильної вимови, адже важливо вміти не тільки гарно танцювати під музику, а й правильно розмовляти!

@shymanovski

##

Beggin & # 39; – Måneskin

Про факультет

Вперше не тільки в Україні, але і в світі в Університеті культури відкрився факультет Тік-Ток, йдеться на сайті університету. За словами Михайла Поплавського, у якого теж є власний TikTok-аккаунт, молодь має бути в тренді і творити свою зоряну дорогу за допомогою соцмереж".

Керівником проекту "Тіктокери університету культури" стала випускниця вузу, начальниця культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Як зазначив Поплавський, навчання буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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