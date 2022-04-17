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Позитив просить не цькувати Потапа за те, що він не в Україні: "Він дуже багато робить там"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 15:42
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Український репер та продюсер виїхав із країни ще до 24 лютого
Потап/Олексій Завгородній
Потап/Олексій Завгородній / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок страшної війни в Україні Потап застав в іншій країні. Досі чоловік Насті Каменських не повернувся додому, за що його хейтять деякі шанувальники.

Та Олексій Завгородній, який зараз активно допомагає маленьким українцям, запевняє: цькувати Потапа не потрібно.

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В інтерв'ю для програми Зірковий шлях Позитив розповів, що Потап, перебуваючи за межами України, допомагає українцям чим може.

Він дуже зайнятий. Я знаю, що він дуже багато робить там, намагається якось допомагати. Я з ним списуюся періодично, але він завжди якийсь виснажений. Ми на зв'язку, але намагаюся писати йому тільки у справах. Багато людей так згори на це все дивляться і кажуть: "Ну, ти там сидиш, от і сиди". Не треба цькувати. Ви ж бачите, що навіть ті, хто за кордоном, вони долучилися, допомагають. Дуже багато артистів працюють з волонтерами та допомагають і фінансово, і зв'язками, – сказав Олексій Завгородній.

Сам Позитив виїхав на захід України. У Кам'янці-Подільському він та його колеги об'єдналися в команду, що організовує заходи для дітей, які виїхали з гарячих точок, допомагаючи їм адаптуватися.

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Нагадаємо, що раніше Потап звернувся до зірок із РФ, які мовчать про війну в Україні та підтримують кривавий режим Кремля.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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