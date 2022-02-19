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Притула та Каменських із Потапом: кого із зірок українці хотіли б бачити своїми сусідами (опитування)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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19 лютого, 20:36
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Але значна кількість опитаних все ж таки не приваблює жити поруч із селебрітіс
Кого з зірок шоу-бізнесу українці хотіли б бачити своїми сусідами
Кого з зірок шоу-бізнесу українці хотіли б бачити своїми сусідами / Фото: YouTube, instagram.com/realpotap

Уявіть, виходите з дому і стикаєтесь із Сергієм Притулою або NK... Чи Потап стукає у двері, щоб позичити сіль. Звичайно, таке малоймовірно, та сайт "Сьогодні" дізнався, поряд із ким з селебрітіс українці хотіли б жити. Опитування провела дослідницька компанія Gradus.

Половина мешканців міст України з населенням 50к+ у віці 18-60 років не хотіли би, щоб їх сусідами були зірки шоу-бізнесу. Серед зірок, яких хотіли б бачити сусідами, найчастіше обирали Сергія Притулу (12%) та Настю Каменських із Потапом (10%).

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Хтось хотів би жити поруч із DZIDZIO (9%), Тіною Кароль (8,2%) та Святославом Вакарчуком (5,6%).

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з населенням понад 50 000 жителів 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Для довідки:

  • Gradus – система швидких соціологічних онлайн-опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
  • Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. мешканців та старших.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

  • Додаток для власників iPhone.
  • Програма для користувачів Android.

Раніше українці обирали найстильніших зірок шоу-бізнесу.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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