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Кароль, Каменських, Монатик та Барських – найстильніші зірки, на думку українців

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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5 лютого, 14:28
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Дізнайтеся думку українців про те, кого із зірок вони вважають найстильнішою серед чоловіків та серед жінок
Українці назвали найстильнішу зірку
Українці назвали найстильнішу зірку / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/kamenskux, instagram.com/max_barskih, instagram.com/tina_karol

Знаменитості кидають усі сили на те, щоб виглядати відповідно до трендів. Хтось звертається до стилістів за порадами та рекомендаціями, а у когось виходить бути іконою стилю органічно. У кого з українських зірок це виходить найкраще, допомогло встановити нове опитування "Сьогодні", яке провела дослідницька компанія Gradus.

Так, нові дані свідчать, що мешканці міст України з населенням 50к+ віком 18-60 років вибирають із запропонованого списку найстильнішою зіркою українського шоубізнесу серед жінок Настю Каменських (23%) та Тіну Кароль (16%).

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Тіна Кароль та Настя Каменських
Тіна Кароль та Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/tina_karol

Що стосується чоловіків, опитані найчастіше відзначали Монатика (22%) та Макса Барських (14%).

Дмитро Монатік и Макс Барських
Дмитро Монатік и Макс Барських / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/max_barskih

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Немає сумнівів: ці артисти задають тренди!

Дослідження було проведено дослідницькою компанією Gradus Research у партнерстві з телеканалом "Україна" методом самозаповнення анкети у мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Період проведення поля: 2 лютого 2022 року з 12:05 до 15:25. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

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Для довідки:

  • Gradus – система швидких соціологічних онлайн опитувань на базі вибірки панельного типу за допомогою мобільного додатка Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.
  • Метод збирання інформації: опитування, самостійне заповнення на смартфонах серед учасників онлайн-панелі Gradus.
  • Цільова група дослідження: чоловіки та жінки від 18 до 60 років, які проживають у містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Програма для користувачів Android.

Нагадаємо, раніше опитування встановило найнабридлішу зірку.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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