Продюсерка Олена Мозгова про російських опозиціонерів: "Не шукайте там хороших. Їх немає!"

Мозгова впевнена, що на території РФ не залишилося адекватних та розсудливих політиків та активістів

Олена Мозгова висловилася про російських опозиціонерів / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Мозгова, яка раніше пояснила, чому рашисти заздрять українцям, висловилася про так звану опозицію в Росії. На думку продюсерки, сподіватися, що серед них є хороші росіяни – не варто.

Так, у Facebook Мозгова опублікувала скріншот з твітом Юлії Латиніної про наступ на Донбасі і висловила впевненість, що опозиція, що залишилася в країні, – це сміття.

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Коли хтось з наших щось починає плямкати про опозицію раші, про те, що там є адекватні і таке інше, кажу так... Всі адекватні виїхіли вже давно і ще у 2014 засудили анексію Криму і окупацію Донбасу. Можливо пару сотен залишились в самій рашці. Але це ну просто навіть не один відсоток! Все решта, опозиція, лібєрали і прочєє.. це біосміття! Агресивне, з невмираючим імрерським запашком, іноді доволі освідчене і навіть інтелектуальне, але по суті своїй це сміття! Тому не шукайте там хароших рускіх! Їх там немає!

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Юлія Латиніна – російська журналістка, письменниця та ведуча. Вона працювала на радіо "Эхо Москвы", а 2017 року поїхала з Росії.

Зараз у своєму YouTube-каналі Латиніна висвітлює теми війни в Україні та нерідко з'являється в українському медіаполі.

Раніше Юлія Латиніна заявила, що на Донбасі на армію Путіна чекає гігантська Чорнобаївка.

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