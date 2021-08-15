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Раміна Есхакзай вперше вийшла в люди зі своїм нареченим (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
15 серпня, 12:05
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Блогерка поділилася в Instagram фотографіями з червоної доріжки в Одесі, де позувала поруч із коханим Євгеном Проніним
Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним прийшли на ОМКФ-2021
Раміна Есхакзай з Євгеном Проніним прийшли на ОМКФ-2021 / Фото: instagram.com/raminalalala

Пропозицію руки і серця Раміна Есхакзай отримала навесні цього року. З адвокатом Євгеном Проніним блогерка разом вже більше двох з половиною років.

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Пара відвідала відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю і пройшлася червоною доріжкою церемонії.

Наш перший Одеський кінофестиваль, – підписала знімки Раміна.

Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч.

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Для урочистого вечора Есхакзай обрала чорну сукню від українського бренду Al-Bon з відкритими плечима і сміливим розрізом. Її коханий одягнув класичний чорний костюм з краваткою від Ramsey Ukraine.

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Раніше Раміна зустрічалася із сином популярного українського шоумена Дмитра Коляденка – Філіпом. В інтерв'ю вона зізналася, що сім'я Коляденко її не злюбила, а бабуся хлопця називала Раміну циганкою.

Есхакзай також була заручена з українським співаком Віталієм Козловським, але під час планування весілля розірвала заручини.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Раміною для програми "Зірковий шлях":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

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