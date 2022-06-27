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Розлучений Тарас Цимбалюк готовий піти на шоу "Холостяк". Але є одна умова

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 червня, 16:23
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Тарас Цимбалюк готовий знову випробувати свою долю
Тарас Цимбалюк готовий знову випробувати свою долю / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Хто б міг подумати, що через рік шлюбу та чотирьох років стосунків Тіна Антоненко та Тарас Цимбалюк розлучаться. Однак, на жаль, зіркове подружжя не витримало випробовувань. Історія кохання візажистки та актора закінчилась.

Цимбалюк зізнався, що з Тіною розійшлись близько місяця тому. Вони живуть окремо і планують офіційно розлучитися. Про це кінозірка розповів у інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Цимбалюк не став розкривати причини розриву. Але пояснив, що політика тут ні до чого. Також Тарас зізнався, що такі зміни стали для нього несподіванкою, адже він був налаштований на сімейне життя.

Тарас та Тіна
Тарас та Тіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Ще півтора місяці тому я про це не думав, а через півтора місяці це стало фактом. Це дійсно неочікувано. Мені здається, це для будь-якої людини неочікувано, щоб там не відбувалося. Але коли це вже стає невід'ємною крапкою, йде момент якогось усвідомлення цього всього, – розповів актор.

Актор не впадає у відчай після розлучення. Ба більше, Цимбалюк вже навіть готовий стати героєм "Холостяка"! Залишилося отримати дзвіночок від продюсерів та дочекатися, коли на екрани вийде вже відзнятий 12 сезон реаліті з підприємцем Олександром Топольським:) Проте Тарас може погодитись на участь за однієї умови:

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Я зараз не хочу нікого обманювати. Я цілком можу погодитися на таку пропозицію, тому що я не планую ніяких стосунків зараз і хочу, в першу чергу, свій якийсь чоловічий стержень розібрати, все поаналізувати. Тому, цілком можливо, що на етапі, коли мені запропонують участь у цьому проєкті, я буду один і я можу погодитися, – поділився Цимбалюк.

Коротко про Цимбалюка та Антоненко

У липні 2021 року Тарас та Тіна стали чоловіком та дружиною, через рік після офіційних заручин. Весілля пройшло у Карпатах, у колі сім'ї та друзів.

Весілля Тараса та Тіни
Весілля Тараса та Тіни / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк раніше вже був у шлюбі. Актор одружився у 2014 році, але через два роки союз розпався. Розлучення сталося з ініціативи кінозірки.

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Зазначимо, що за час війни чимало зірковий пар розлучилось. Так, нещодавно стало відомо про розставання Анни Богдан та "холостяка" Михайла Заливака.

Справжній фурор зробило розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса, а також їхніх друзів Михайла та Даші Кацуріних. Пізніше з'ясувалось, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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