Регіна Тодоренко розчулила Мережа фото з підрослим сином

Регіна Тодоренко та Влад Топалов виховують спільного сина Майкла, якому у грудні виповниться три роки

Регіна Тодоренко показала підрослого сина Майкла / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна працююча мама , яка бере участь у різних проєктах і змушена часто їхати у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. У себе в InstaStories Регіна Тодоренко поділилася новими кадрами з сином, що підріс, і показала, як вони займаються музикою.

До речі, нещодавно телеведуча розповіла, що Майкл дуже любить слухати класичну музику . За словами Регіна, син вважає за краще дивитися виступи симфонічного оркестру, а не мультики.

Реклама

Регіна Тодоренко із сином: instagram.com/reginatodorenko/

Регіна Тодоренко не з тих зірок, хто ховає свою родину. Телеведуча часто ділиться фото із сімейного архіву. Окрім музичних уроків Регіна вирішила показати ще кілька відео із сином. Наприклад, як Майкл просить маму почитати книгу.

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова: instagram.com/reginatodorenko/

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренка для програми "Зірковий шлях":

Реклама

Інші новини про зірок: