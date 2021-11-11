Регіна Тодоренко розчулила Мережа фото з підрослим сином

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна працююча мама , яка бере участь у різних проєктах і змушена часто їхати у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. У себе в InstaStories Регіна Тодоренко поділилася новими кадрами з сином, що підріс, і показала, як вони займаються музикою.
До речі, нещодавно телеведуча розповіла, що Майкл дуже любить слухати класичну музику . За словами Регіна, син вважає за краще дивитися виступи симфонічного оркестру, а не мультики.
Регіна Тодоренко не з тих зірок, хто ховає свою родину. Телеведуча часто ділиться фото із сімейного архіву. Окрім музичних уроків Регіна вирішила показати ще кілька відео із сином. Наприклад, як Майкл просить маму почитати книгу.
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