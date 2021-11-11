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Регіна Тодоренко розчулила Мережа фото з підрослим сином

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 07:47
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Регіна Тодоренко та Влад Топалов виховують спільного сина Майкла, якому у грудні виповниться три роки
Регіна Тодоренко показала підрослого сина Майкла
Регіна Тодоренко показала підрослого сина Майкла / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна працююча мама , яка бере участь у різних проєктах і змушена часто їхати у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. У себе в InstaStories Регіна Тодоренко поділилася новими кадрами з сином, що підріс, і показала, як вони займаються музикою.

До речі, нещодавно телеведуча розповіла, що Майкл дуже любить слухати класичну музику . За словами Регіна, син вважає за краще дивитися виступи симфонічного оркестру, а не мультики.

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Регіна Тодоренко із сином: instagram.com/reginatodorenko/

Регіна Тодоренко не з тих зірок, хто ховає свою родину. Телеведуча часто ділиться фото із сімейного архіву. Окрім музичних уроків Регіна вирішила показати ще кілька відео із сином. Наприклад, як Майкл просить маму почитати книгу.

Син Регіни Тодоренко та Влада Топалова: instagram.com/reginatodorenko/

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренка для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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