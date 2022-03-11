"Росія як ворог вже відступає і сиплеться!": Святослав Вакарчук – про нашу перемогу та волонтерський дух в Україні

Знаменитий музикант та громадський діяч дав коментар про волонтерський рух та свої нещодавні поїздки українськими містами

Святослав Вакарчук поспілкувався з волонтерами / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

16-й день в Україні триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. Ми регулярно ділимося з вами новинами, тримаємо руку на пульсі того, що відбувається, та інформуємо про все, що варто знати в цей непростий для всіх час. Всупереч військовим злочинам рашистів, українці зараз максимально об'єднані навколо однієї мети: вигнати окупантів із нашої землі. За нами правда та весь світ. Ми віримо в наших захисників і кожен на місцях продовжує допомагати у перемозі всім, у чому він сильний. У суспільстві зараз спостерігається розквіт волонтерського духу.

Про це сьогодні розповів під час телемарафону знаменитий український музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук, що раніше вступив до лав львівської тероборони. За цей час він також відвідав багато міст України.

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Вакарчук із волонтерами Львова / скріншот з інстаграм

Приїхав на день до Львова побачити маму. Провів тиждень на Сході і знову поїду туди. В Україні відчувається волонтерський рух. Запоріжжя, як і Дніпро, та Харків – у надійних руках. Щодо Миколаєва, я побачив два місця, які мене дуже вразили. Це госпіталь, там поранені військові та цивільні касетними бомбами, які заборонені у світі. Друге, мене вразили блокпости, там почуваєшся захищенішим. В Одесі в ТРО записалося 100 тисяч людей, їх уже нема куди вміщувати. Безліч оборонної техніки в Одесі. У Києві я був коротко в лікарні, заїхав на студію та витягнув всі наші диски та інструменти, щоб зберегти архів ОЕ протягом останніх п'яти років. Встиг поспілкуватися із розвідниками.

Святослав Вакарчук також звернувся до зірок із проханням, щоб ті в такий непростий для всіх час ставали ближчими до своїх шанувальників. Також він зробив свій прогноз на перемогу України.

Вакарчук з волонтерами в Одесі / скріншот з інстаграм

А також хочу закликати "зірок" йти ближче до людей . Вони так радіють, коли бачать тих, кого впізнають. На одній заправці дівчина замість фото попросила мене обійняти. Це було так зворушливо. Рано чи пізно світло переможе. Росія, як ворог, уже відступає і сипеться!

І ми з нетерпінням чекаємо на радісні звістки. Все буде Україна!

Також нагадаємо, Макс Барських заборонив використати свою музику на території Росії.

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