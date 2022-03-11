Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua

Все про Кіма

Ургант залишив РФ

Емілія з нами

Де Лорак?

Скічко-краш

Бузова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Росія як ворог вже відступає і сиплеться!": Святослав Вакарчук – про нашу перемогу та волонтерський дух в Україні

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 березня, 21:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий музикант та громадський діяч дав коментар про волонтерський рух та свої нещодавні поїздки українськими містами
Святослав Вакарчук поспілкувався з волонтерами
Святослав Вакарчук поспілкувався з волонтерами / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

16-й день в Україні триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. Ми регулярно ділимося з вами новинами, тримаємо руку на пульсі того, що відбувається, та інформуємо про все, що варто знати в цей непростий для всіх час. Всупереч військовим злочинам рашистів, українці зараз максимально об'єднані навколо однієї мети: вигнати окупантів із нашої землі. За нами правда та весь світ. Ми віримо в наших захисників і кожен на місцях продовжує допомагати у перемозі всім, у чому він сильний. У суспільстві зараз спостерігається розквіт волонтерського духу.

Про це сьогодні розповів під час телемарафону знаменитий український музикант та громадський діяч Святослав Вакарчук, що раніше вступив до лав львівської тероборони. За цей час він також відвідав багато міст України.

Реклама
Вакарчук із волонтерами Львова / скріншот з інстаграм

Приїхав на день до Львова побачити маму. Провів тиждень на Сході і знову поїду туди. В Україні відчувається волонтерський рух. Запоріжжя, як і Дніпро, та Харків – у надійних руках. Щодо Миколаєва, я побачив два місця, які мене дуже вразили. Це госпіталь, там поранені військові та цивільні касетними бомбами, які заборонені у світі. Друге, мене вразили блокпости, там почуваєшся захищенішим. В Одесі в ТРО записалося 100 тисяч людей, їх уже нема куди вміщувати. Безліч оборонної техніки в Одесі. У Києві я був коротко в лікарні, заїхав на студію та витягнув всі наші диски та інструменти, щоб зберегти архів ОЕ протягом останніх п'яти років. Встиг поспілкуватися із розвідниками.

Святослав Вакарчук також звернувся до зірок із проханням, щоб ті в такий непростий для всіх час ставали ближчими до своїх шанувальників. Також він зробив свій прогноз на перемогу України.

Вакарчук з волонтерами в Одесі / скріншот з інстаграм

А також хочу закликати "зірок" йти ближче до людей . Вони так радіють, коли бачать тих, кого впізнають. На одній заправці дівчина замість фото попросила мене обійняти. Це було так зворушливо. Рано чи пізно світло переможе. Росія, як ворог, уже відступає і сипеться!

І ми з нетерпінням чекаємо на радісні звістки. Все буде Україна!

Також нагадаємо, Макс Барських заборонив використати свою музику на території Росії.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти