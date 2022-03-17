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Російський продюсер: LOBODA у сумках Louis Vuitton вивозила гроші з РФ, але не сплачувала податки в Україні

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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17 березня, 14:34
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Чоловік запевняє, що співачка тепер буде в немилості як жителів РФ, так і в українців
Співачка знову в центрі уваги
Співачка знову в центрі уваги / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Російське видання Woman.ru наводить слова музичного продюсера Кирила Чибісова (партнера агентства "Ру-концерт" та засновника інтернет-проєкту "Замовлення Артистів") про те, що українська співачка Світлана Лобода мало не мішками вивозила гроші до Європи і не сплачувала податки в Україні. Зараз вона, за його словами, є громадянкою Мальти і може похвалитися великими статками, значну частину яких їй вдалося заробити в Росії.

Чибісов вважає, що одкровення та сльози на камеру Лободи недоречні, оскільки вона давно не має до України стосунку.

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Світлана Лобода / інстаграм

В Україні завжди косо дивилися на її російські заробітки. Тому найлогічнішим виходом було знайти європейську країну, стати громадянкою Європи і спокійно розпоряджатися своїми грошима в європейських банках. А гроші там величезні. У Росії всі гонорари співачки були в конвертах і тільки у євро. Гроші в неї, звісно ж, були. За кожен концерт у Росії вона брала по 150 тисяч євро. Причому тільки "в конверті"! Люди звертаються до її директора, чують, що гроші лише готівкою. Жодних договорів або розписок. Починають обурюватись, адже які гарантії? Але або так, або через концертне агентство. А це вже на 10% дорожче. Однак для багатьох важливо провести гроші за рахунками, а організатори потім вже шукають способи, як віддати співачці гонорар готівкою, — каже Чибісов.

Продюсер стверджує, що тепер артистці нічого скаржитися на життя, бо має розкішний будинок у Європі, куди вона змогла перевезти українських родичів. Також недаремні були часті поїздки на приватних джетах:

Лобода / скріншот з відео

За приватними івентами вивозилися десятки мільйонів євро щомісяця. За них треба було б сплачувати податки в Україні. Отже, європейське громадянство вона отримала суто з економічних міркувань. Чому завжди наші зірки літають на відпочинок приватним літаком? Тому що везуть у сумках Louis Vuitton мільйони доларів готівкою. Щоб задепозитуватись у європейських банках. Лобода могла сказати, що пустить усі гроші, привезені з Росії, на благодійність. Але ні, простіше плакати.

Ми продовжуємо стежити, чи буде офіційна відповідь Світлани Лободи на випад російського продюсера.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні, але одночасно не назвала винного в цьому Путіна.

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Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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