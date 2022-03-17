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Ірина Федишин дала сильний "ляпас" Ані Лорок: Це дно. Вона не українка!

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17 березня, 10:56
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Співачка зі Львова заявила, що "мовчазній" Лорак більше не вдасться всидіти на двох стільцях
Ірина Федишин висловилася про Ані Лорак, яка не говорить про війну росії проти України
Ірина Федишин висловилася про Ані Лорак, яка не говорить про війну росії проти України / Фото: Скріншот з YouTube, Instagram

Багато зірок вже три тижні б'ють на сполох через вторгнення росії в Україну та засуджують путіна за розстріл мирних людей, відкрито називаючи його вбивцею. Втім, Ані Лорак обрала іншу позицію.

Українська співачка, яка вже близько восьми років живе та працює в країні-агресорі, за весь час російсько-української війни спромоглася написати лише один пост в соцмережі про мир. Однак вона так і не згадала, хто саме стріляє по українцям та з якого боку летять ракети в нащу країну.

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Тим часом Ірина Федишин засудила мовчазну позицію Ані Лорак щодо кровопролиття в Україні. На її думку, мозок артистки "виїла пропаганда", а сама вона хоче "відсидітись на двох стільцях".

Це дно. Коли гинуть люди, діти й коли мовчить Ані Лорак, яка є громадянкою України, я не розумію, чому. Життя людини — безцінне, і я не знаю, чим вона керується. Варіант, коли можна сидіти на двох стільцях, не пройде. Україна цього не вибачить і не забуде. На Лорак діє російська пропаганда. Пропаганда виїла їй розум. Вона для мене не українка, — сказала Федишин в інтерв'ю на YouTube-каналі Ростислава Калацинського.

Федишин зауважила, що для людини, яка народилася в Чернівцях, подорожує світом і бачить справжню ситуацію, дивно не реагувати на те, що робить путін. За словами зірки, вона б навіть не подивилася в бік Ані Лорак при зустрічі.

Якби були якісь намагання повернутися, я думаю, народ би їй цього не дозволив, – вважає співачка.

Нагадаємо, Ані Лорак скасовувала всі свої концерти через війну рф проти України. Втім, співачка пообіцяла відновити гастролі вже незабаром.

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До речі, декілька днів тому з'явилась інформаці, мов артистка виїхала з росії. Фанати дізнались, де зараз може перебувати зірка.

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