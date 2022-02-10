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Спить із чоловіком окремо і віддає перевагу інтиму не вдома: пікантні деталі з нового інтерв'ю Руслани

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 19:40
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Співачка Руслана поділилася пікантними подробицями з особистого життя, про які раніше ніхто не знав
Руслана дала відверте інтерв'ю
Руслана дала відверте інтерв'ю / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

У новому інтерв'ю "ЖВЛ" українська співачка Руслана була дуже відвертою з публікою і розкрила секрети, які багато хто воліє не виносити на загальний огляд.

За словами зірки, вони з чоловіком, продюсером та музикантом Олександром Ксенофонтовим, сплять окремо, добре, умови в будинку дозволяють. І на це є цілком зрозумілі причини:

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Співачка Руслана
Співачка Руслана / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Я індивідуалістка, не люблю спати вдвох із Сашком. По секрету скажу, ніколи цього не говорила: у нас є окремі кімнати. Я встаю за ніч 100 разів чай із медом попити або щось зробити, бо прийшло натхнення. Він утомився від мене.

На це журналісти поставили логічне питання про інтимне життя.

Якщо на те вже пішло: романтично якраз не вдома. Всі подружжя про це знають: вдома точно вже не те. Але якщо кудись вибралися – хоч у машині. Це працює! І ми завжди виїжджали для цього до Карпат – дуже хотілося цього драйву. Карпати – суперсексуальні.

Також зірка заговорила на тему вагітності. Не секрет, що вони з чоловіком намагаються завести дитину. За словами Руслани, чоловік не схвалює те, як вона публічно говорить про спадкоємців:

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Руслана та Олександр Ксенофонтов
Руслана та Олександр Ксенофонтов / Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ми дуже хочемо, але не виходило. З різних причин. Сильне виснаження організму.

Руслана також зізнається, що вже енергетично відчуває майбутнього малюка. Її не лякають пологи після 45.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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