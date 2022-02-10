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Просто до сліз: Настя Каменських озвучила невідомий раніше факт про весілля

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 15:59
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Співачка Настя Каменських вирішила показати, як обирала свою весільну сукню для урочистої церемонії із Потапом. Під час одкровень із публікою вона також озвучила раніше невідомий факт
Співачка поділилася душевним моментом
Співачка поділилася душевним моментом / Фото: открытые источники, скріншот

На своєму YouTube-каналі Настя Каменських вирішила поділитися з публікою про те, як вибирала свою весільну сукню. Не секрет, що весілля Потапа та Насті у 2019-му році справило справжній фурор, адже вони лише у день весілля офіційно підтвердили свої стосунки та впустили фанатів у своє життя як пари.

Зважаючи на те, як часто Настю просили розповісти про її весільну сукню, артистка вирішила поділитися самими потаємними деталями того самого дня.

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Одним із найзворушливіших спогадів про день весілля Настя називає момент із батьком. Як ви пам'ятаєте, вона йшла під вінець одна, хоча, за традицією, батько має супроводжувати наречену до вівтаря. У новому відео артистка розповіла, чому так сталося.

день весілля Потапа та Насті / скріншот відео

На той момент тато вже не міг так рухатися, не міг мене повести, йому було тяжко. І я пам'ятаю, що я йду, практично дійшла до Льоші, але повернулася в цьому всьому вбранні, підійшла до тата, поцілувала його та запам'ятала його сльози. Сльози щастя, радості, що він побачив цей мій найщасливіший день.

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скріншоти відео

Цей душевний момент із батьком артистка запам'ятає на все життя.

Зворушливе відео від Насті Каменських дивіться далі.

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Нагадаємо, батько Каменських – Олексій Жмур – помер 25 січня у віці 83 років. Смерть настала через природні причини через вік.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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