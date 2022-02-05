Руслані Писанці стало погано прямо під час вистави "Потяг "Одеса-мама". Актриса на сцені зомліла з невідомих причин

Руслана Писанка знепритомніла під час вистави / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Руслана Писанка, яка потрапила у скандал із назвами областей України , Раптом втратила свідомість на одному зі своїх виступів

Українській актрисі стало погано під час вистави "Потяг "Одеса-мама", яку вона грала 4 лютого в Будинку офіцерів Збройних Сил України в Києві. Про те, що сталося, повідомило видання Amazing Ukraine , а також опублікувало відео з інцидентом

Реклама

Подія трапилася раптово, під час танцю на театральній сцені Писанка раптом зомліла, чим дуже злякала публіку.

Колеги актриси одразу ж кинулися до неї на допомогу та почали шукати лікаря серед глядачів у залі. Також повідомляється, що співробітники театру одразу викликали карету швидкої допомоги.

Реклама

Поки що невідомо, що саме трапилося з артисткою і в якому вона зараз у стані. Шанувальники Руслани Писанки чекають новин про те, що сталося, і нинішнє самопочуття актриси. Проте поки що ніхто з колег, а також близьких не коментував інцидент.

Також поки не повідомлялося, чи відбудуться заплановані виступи зі спектаклем, заплановані на найближчі дати.

Разом із Русланою Писанкою у спектаклі також брали участь українські актори Олег Філімонов, Віктор Андрієнко та Яків Гопп.

Реклама

Фото зі спектаклю з Русланом Писанкою

Нагадаємо, раніше Руслана Писанка розповіла про те, чому її та її дружина Ігоря Ісаковського немає дітей .