Руслане Писанке стало плохо прямо во время спектакля "Поезд "Одесса-мама". Актриса на сцене упала в обморок по неизвестным причинам

Руслана Писанка упала в обморок во время спектакля / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Руслана Писанка, которая попала в скандал с названиями областей Украины, внезапно потеряла сознание на одном из своих выступлений.

Украинской актрисе стало плохо во время спектакля "Поезд "Одесса-мама", который она играла 4 февраля в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве. О случившемся сообщило издание Amazing Ukraine, а также опубликовало видео с инцидентом.

Реклама

Происшествие случилось внезапно, во время танца на театральной сцене Писанка вдруг упала в обморок, чем очень испугала публику.

Коллеги актрисы сразу же бросились к ней на помощь и стали искать доктора среди зрителей в зале. Также сообщается, что сотрудники театра сразу же вызвали карету скорой помощи.

Реклама

Пока неизвестно, что именно случилось с артисткой и в каком она сейчас состоянии. Поклонники Русланы Писанки ждут новостей о случившемся и нынешнем самочувствии актрисы. Однако пока никто из коллег, а также близких не комментировал инцидент.

Также пока не сообщалось состоятся ли запланированные выступления со спектаклем, запланированные на ближайшие даты.

Вместе с Русланой Писанкой в спектакле также участвовали украинские актеры Олег Филимонов, Виктор Андриенко и Яков Гопп.

Реклама

Фото со спектакля с Русланов Писанкой

Напомним, ранее Руслана Писанка рассказала о том, почему нее и ее супруга Игоря Исаковского нет детей.