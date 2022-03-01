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Сергій Бабкін записав у бомбосховищі пісню Путіну: Скільки не живете, все одно помрете!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 15:53
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Слухаємо пісню, яку український артист "присв'ятив" президенту-агресору РФ
Сергій Бабкін адресував пісню президенту-агресору РФ.
Сергій Бабкін адресував пісню президенту-агресору РФ. / Фото: instagram.com/babkin_official

Кожен український артист намагається достукатися до росіян та Кремля, аби ті забрали свої війська з України і припинили війну. Раніше Тіна Кароль звернулася до Путіна та пообіцяла, що він відповість за всі свої мерзенні вчинки.

Нині ж до російського президента з бомбосховища звернувся Сергій Бабкін. Музикант виконав пісню "Вічно жити", адресовану Путіну та його соратникам.

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В Instagram Бабкін опублікував відео, де він під гітару заспівав композицію.

Диктатору, – коротко підписав артист.

Далі ми наводимо повний текст пісні "Вічно жити" із альбому "Ура!" 2004 року (оригінал. – рос. мова):

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Сколько не живете, все равно помрете.
Разве ж не понятно, ведь не вечно править!
Лестно шепчут крысы, лижут попы, писи,
Фу, какая мерзость, преданность и верность.

Королю надо немного, трон и слава богу.
Лучше прирасти, и от ярости
На лбу вздуваются вены, рты плюются пеной,
Ручками по столику бьют, анаболики кучками пьют.

От дуновенья ветра, от предчувствия измены,
Страха перед крахом, когтями в поручни вцепиться…
Психбольницы по вам плачут, вам из окна маячут,
Лягте, отдохните, ну, чего же вы хотите, ну?

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Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,
Быть самым главным на самолете.
Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,
Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,
И больше никогда не вспоминать о них.
Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить
Вечно…

Заняли все места в трамвае и ездиют,
По кругу, по кругу, как будто нет конечных остановок,
А люди не могут с ними долго ехать,
Люди выходят на следующей остановке

И говорят другим — не садитесь к ним,
Там чем-то воняет, всё в плесени и паутине,
Тени, и нету света, и контролеров нету,
Некому проверить наличие билетов.

А трамвай со временем приобретает форму
Жопы, огромной жирной жопы с окнами
И дверями, в глубокой черной яме застряли и
Надолго. Кто-то мечтал о "Волге", но каждый про себя мечтал:

Жить, вот бы вечно жить, по небу плыть,
Быть самым главным на самолете.
Вот бы, вот бы вечно жить, куда хочу рулить,
Я сам, мне не нужны помощники пилота.

Всех в коробочку собрать, зарыть и затоптать,
И больше никогда не вспоминать о них.
Вот бы вот, бы вечно жить, вечно жить
Вечно…

Миру всім нам. Миру всім нам. Миру всім нам, — підсумував Бабкін.

Фоловери підтримали Бабкіна та зазначили, що його пісня – геніальна:

  • Наш Висоцький.
  • Це геніально. Миру всім нам.
  • Дякую, у мене зараз така ж енергія вирує, передати цьому х*йлу.
  • Цей психоз прекрасно переданий. Ви геній.
Скріншот Instagram

Раніше Монатик написав вірш, який присвятив війні в Україні. У поезії артист звернувся до російських зірок та закликав не мовчати.

Любі українці, зберігаємо спокій, підтримуємо і допомагаємо один одному. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – віримо в ЗСУ!

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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