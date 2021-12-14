Слава Камінська щаслива з колишнім чоловіком: співачка поділилася новим сімейним фото

Екс-учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська знову підігріла чутки про возз'єднання зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Співачка говорила, що між ними збереглися теплі стосунки, але ж шанувальники тільки й чекають новини про те, що Слава та Едгар знову разом.
На світлині, опублікованій у Instagram-профілі Камінської – просто ідеальна щаслива сім'я. Слава посміхається і обіймає колишнього чоловіка, а поряд їхня донька та син.
Наші діти – це ми, і зараз це не просто красива метафора. Дякуємо мамі за те, яка я була тоді, що не посоромилася написати та запросити. Спасибі тобі, Едгаре, за те, якою я була протягом 6 років, – зворушливо підписала знімок Слава.
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У коментарях під фото фоловери Слави розсипалися в компліментах і надії, що екс-подружжя все ж таки буде разом.
- "Я так хочу, щоб ви були разом. Сім'я"
- "Слава так любить Едгара"
- "Точно кохання"
- "Дуже хочеться, щоб були разом"
- "Яка гарна пара"
- "Я так і не зрозумію, вони знову разом? Чи вони такі дружні?"
Напередодні дня народження сина Слава Камінська показала архівні сімейні фото – дивіться, як співачка виглядала 7 років тому.