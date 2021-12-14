Слава Камінська щаслива з колишнім чоловіком: співачка поділилася новим сімейним фото

Славу та Едгара Камінських дедалі частіше можна побачити разом. Принаймні їхні спільні світлини. Напередодні колишнє подружжя разом відзначило день народження сина

Слава Камінська та її колишній чоловік Едгар / Фото: instagram.com/babaslavka

Екс-учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська знову підігріла чутки про возз'єднання зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Співачка говорила, що між ними збереглися теплі стосунки, але ж шанувальники тільки й чекають новини про те, що Слава та Едгар знову разом.

На світлині, опублікованій у Instagram-профілі Камінської – просто ідеальна щаслива сім'я. Слава посміхається і обіймає колишнього чоловіка, а поряд їхня донька та син.

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Наші діти – це ми, і зараз це не просто красива метафора. Дякуємо мамі за те, яка я була тоді, що не посоромилася написати та запросити. Спасибі тобі, Едгаре, за те, якою я була протягом 6 років, – зворушливо підписала знімок Слава.

Слава Камінська з колишнім чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/babaslavka

У коментарях під фото фоловери Слави розсипалися в компліментах і надії, що екс-подружжя все ж таки буде разом.

"Я так хочу, щоб ви були разом. Сім'я"

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Скріншот: instagram.com/babaslavka

"Слава так любить Едгара"

"Точно кохання"

"Дуже хочеться, щоб були разом"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

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"Яка гарна пара"

"Я так і не зрозумію, вони знову разом? Чи вони такі дружні?"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Напередодні дня народження сина Слава Камінська показала архівні сімейні фото – дивіться, як співачка виглядала 7 років тому.