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Слава Камінська вважає пісні про війну – піаром: "Це все бенкет у чуму"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 23:36
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Співачка пояснила також, чому не схвалює концерти для військових
Слава Камінська пояснила, чому не пише патріотичні пісні
Слава Камінська пояснила, чому не пише патріотичні пісні / Фото: instagram.com/babaslavka

Зараз багато творчих людей сконцентрувалися на темі війни і пишуть лише про це. Після 24 лютого вийшло багато патріотичних пісень від популярних українських зірок. Нещодавно, наприклад, MONATIK присвятив новий трек українським героям.

А ось колишня учасниця "НЕАНГЕЛІВ" Слава Камінська дозволити собі такого не може – співачка впевнена, що патріотичні пісні нині не потрібні.

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Мені нічого не пишеться. Я дивлюся, багато артистів записують якісь там патріотичні пісні. Мені здається, що це все бенкет у чуму. Ну окей, їздити підтримувати наших солдатів... Солдати мають перебувати в стані, мені так здається, зосередженому. Щоб ось це все не розслабляло, ці пісні-танці. Тому що від цього залежить і їхнє життя, і життя багатьох людей, – заявила Слава в інтерв'ю для Зіркового шляху.

Артистка додала, що писати пісні потрібно вже після того, як війна закінчиться і всі повернуться до нормального життя, зможуть святкувати та радіти.

Проте сама Слава записала нову пісню якраз того дня, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але трек вона так і не випустила, і тепер він у неї асоціюється з війною.

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Слава Камінська поїхала до Нідерландів разом із дітьми та мамою. У Роттердамі вони вже місяць не можуть арендувати квартиру і живуть в готелі.

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Нещодавно ми писали, що Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка, який нібито втік з України.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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