Соліст Green Grey розкритикував рок-номінацію YUNA: "Не хочу бути у такій компанії"

Музикант заявив, що не вважає своїх конкурентів рок-музикантами, хоча серед номінантів на премію виявилися "Океан Ельзи", The Hardkiss та багато інших знакових українських виконавців.

Green Grey розкритикували номінантів YUNA-2022 / Фото: Instagram

Скандали навколо премії YUNA не вщухають. Не тільки Тіна Кароль ті Анна Трінчер виявилися незадоволеними номінаціями на нагороду.

Соліст гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, висловився в інтерв'ю kp.ua з приводу своїх колег у номінації "Найкраща рок-група".

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Якщо подивитися на набір рок-номінантів – я не хочу бути у такій компанії. Я це роком не вважаю. Це якась популярна музика із його елементами, – висловився артист.

Крім того, Мурік зазначив, що йому не зрозуміло, чому багато артистів приміряють на себе образи рок-музикантів хоча самі такими не є.

У нас навіть з'явився новий напрямок – депутат-рок. Депутати співають, колишні міліціонери співають, імен не називатиму. Як казав мій, на жаль, покійний учитель з вокалу ще 15 років тому: "Чому музиканти перестали бути на музикантів схожі?". Раніше було видно де музикант, – заявив соліст.

Нагадаємо, що до переліку цих музикантів потрапили популярні українські рок-гурти:

The Hardkiss

Скай

Океан Ельзи

Бумбокс

Без обмежень

Група Green Grey на премії YUNA-2022 потрапила до номінації "Інший формат", де переважно представлені молоді виконавці. Але, за словами Муравицького, йому набагато приємніше змагатися з такими учасниками, аніж із так званими рок-музикантами.

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Номінанти на премію YUNA-2022 у номінації "Інший формат":

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган і Agregat

Раніше у коментарі "Сегодня" розподіл за номінаціями пояснили режисер Олег Боднарчук та директор з розвитку премії YUNA Ігор Панасов .