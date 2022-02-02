Солист Green Grey раскритиковал рок-номинацию YUNA: "Не хочу быть в такой компании"

Музыкант заявил, что не считает своих конкурентов рок-музыкантами, хотя среди номинантов на премию оказались "Океан Ельзи", The Hardkiss и многие другие знаковые украинские исполнители

Green Grey раскритиковали номинантов YUNA-2022 / Фото: Instagram

Скандалы вокруг премии YUNA не утихают. Не только Тина Кароль и Анна Тринчер оказались недовольны номинациями на награду.

Солист группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик, высказался в интервью kp.ua по поводу своих коллег в номинации "Лучшая рок-группа".

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Если посмотреть на набор рок-номинантов – я не хочу быть в такой компании. Я это роком не считаю. Это какая-то популярная музыка с его элементами, – высказался артист.

Кроме того, Мурик отметил, что ему не понятно почему многие артисты примеряют на себя образы рок-музыкантов хотя сами такими не являются.

У нас даже появилось новое направление – депутат-рок. Депутаты поют, бывшие милиционеры поют, имен не буду называть. Как говорил мой, к сожалению, покойный учитель по вокалу еще 15 лет назад: "Почему музыканты перестали быть на музыкантов похожи?". Раньше было видно, где музыкант, – заявил солист.

Напомним, что в перечень этих музыкантов попали популярные украинские рок-группы:

The Hardkiss

Скай

Океан Ельзи

Бумбокс

БEZ Обмежень

Группа Green Grey на премии YUNA-2022 попала в номинацию "Другой формат", где в основном представлены молодые исполнители. Но, по словам Муравицкого, ему гораздо приятнее соревноваться с такими участниками, нежели с так называемыми рок-музыкантами.

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Номинанты на премию YUNA-2022 в номинации "Другой формат":

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган і Agregat

Ранее в комментарии "Сегодня" распределение по номинациям объяснили режиссер Олег Боднарчук и директор по развитию премии YUNA Игорь Панасов.