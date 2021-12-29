Стати Поляковою та заспівати замість Винника: з ким українські зірки помінялися б тілами?

Українські знаменитості не проти хоча б на мить опинитися у тілі своїх колег. Хтось планує навіть зібрати концертний зал у новому образі

Зірки розповіли, з ким би помінялися тілами / Фото: Instagram

Вчора відбулася довгоочікувана прем'єра українського фільму з Олею Поляковою та DZIDZIO "Зірки з обміну", для якого артисти записали перший спільний трек . Гості заходу розповіли сайту "Сегодня", з ким із українських колег хотіли б помінятися тілами.

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Виконавниця головної ролі Оля Полякова каже, що дуже хотіла б побувати в тілі якогось чоловіка, наприклад партнера по фільму DZIDZIO. Співачка визнає, що перше, що вона б зробила – переспала з жінкою.

Але, за словами Полякової, витрачати цілий день на пригоди в чужому тілі вона не готова.

В мене немає на це часу. Я, мабуть, у своєму графіку ще не знайшла часу для цього дня, – каже Полякова.

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Колега Олі Полякової по сцені, а тепер і по кіно, DZIDZIO також хотів би відчути все те, що відчуває протилежну стать.

Перше, щоб я зробив у тілі жінки – зачинив хату на ключ, зайшов у ванну, роздягнувся б догола і подивився у дзеркало, – відверто каже співак.

DZIDZIO запевняє, що впорався б із будь-якою роллю у будь-якому тілі, адже з легкістю може повторити риси будь-якої людини.

Я така людина, яка стежить за іншими людьми – мені дуже цікаво. Я себе, якщо чесно, впізнаю у людях, – каже DZIDZIO.

А ось актор Олексій Тритенко Достеменно знає, що, як і у фільмі, хотів би опинитися на день Олею Поляковою.

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Я б підтримав цю чудову традицію Михайла, я з Поляковою змінився б. І перше, щоб зробив – я б подивився від душі, – суміш, каже актор.

Але Тритенко хотів би спробувати себе не лише у тілі жінки, а й у ролі талановитого співака, а саме Олександра Пономарьова.

Я хотів би так само чудово співати. Хотів би дати концерт, щоправда, Сашко Пономарьов був би шокований, – розповідає Тритенко.

Відчути себе улюбленцем публіки, а особливо жінок, хотіла б і молода виконавиця NiNO . Дівчина, без сумніву, обрала для обміну тілами справжнього секс-символу української сцени Олега Винника.

Я недавно була на його концерті і, коли він вийшов, зал підірвався. Про це мріє кожний артист. Я б, звичайно, помінялася з ним тілами та заспівала пісню "Ніно" сама, для себе!, – зізнається виконавиця.

Донька виконавиці головної ролі Олі Полякової Маша Полякова поки що нікого з українських зірок для "переселення душ" не обрала, а ось із закордонної знаменитістю вже визначилася, і не з однієї.

Ніколи про це не думала, але можливо, це був би хтось із гурту Måneskin чи, наприклад, Cardi B, – розповідає Маша Полякова.

Про що фільм "Зірки з обміну?"

Фільм розповідає про несподіваний обмін тілами між двома давніми конкурентами по сцені та зірками шоу-бізнесу Полів Малякової та Фомою Михайлівським .

Щоб повернутись назад у свої тіла, герої повинні пройти всі складності життя конкурента.