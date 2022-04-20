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Тодоренко ніяк не вгамується: телеведуча знайшла ще один спосіб виправдати своє мовчання

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 08:15
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Майже через два місяці з початку війни Регіна Тодоренко продовжує свою риторику "мир у всьому світі"
Регіна Тодоренко втомилась від хейту
Регіна Тодоренко втомилась від хейту / Фото: Скріншот з YouTube

Одеситка Регіна Тодоренко зізналася, вона не говоритиме про війну в Україні через розбіжності з чоловіком – російським співаком Владом Топаловим.

Телеведуча вже кілька днів у себе в InstaStories проводить опитування про міжнародні пари. І, виявляється, не просто так. У той час, як рашисти вбивають українців, Тодоренко думає, як врятувати кохання. Регіна оголосила, що готує проєкт, який має допомогти міжнародним парам зберегти кохання у воєнний час.

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Телеведуча вже заздалегідь попередила, що багато хто не зрозуміє її нового творіння.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко вже намагалася виправдати своє мовчання. Вона зняла інтерв'ю з психологом, яке розкритикували.

До слова, у Мережі Тодоренко дісталося не лише за мовчання про напад Росії, а й за недоречний контент. У той час, поки російська армія обстрілює українські міста Регіна в Instagram робить розбір гардеробу і радить, який фільм про війну подивитися.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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