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Тодоренко розчулила Мережу новим фото з підрослим сином: Мамина копія

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 07:35
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Телеведуча Регіна Тодоренко поділилася історією, як пройшов перший день сина в дитячому садочку
Регіна Тодоренко опублікувала нове фото з сином Майклом
Регіна Тодоренко опублікувала нове фото з сином Майклом / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Незважаючи на те що Регіна Тодоренко активна працююча мама, яка бере участь у різних проєктах і змушена часто виїжджати у відрядження, телеведуча намагається багато часу приділяти синові Майклу. Вчора син телеведучої пішов в дитячий садок. Про цю подію в своїй сім'ї Регіна розповіла в Instagram.

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Телеведуча зізналася, що переживала, як пройде адаптації дитини. Регіна ретельно готувала Майкла до важливого етапу в його житті. Хлопчик звикав до нового режиму, а також слухав захоплюючі історії від мами і тата про їхні часи в дитячому садку.

Хоча спочатку Майкл і не дуже хотів у садок. Він навіть встиг повередувати. Але трохи пізніше Регіна опублікувала фото з сином і розповіла, що зрештою перший день пройшов добре і у Майкла вже встиг з'явитися друг.

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Регіна Тодоренко з сином
Регіна Тодоренко з сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

У коментарях підписники розчулилися новому фото Регіни Тодоренко з сином.

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Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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