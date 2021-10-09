Тільки для душі: що колекціонують Андре Тан, Огнєвіч, Монатік та інші зірки (відео)

Настя Каменських збирає магніти, а торкатися до колекції Монатика можна тільки в білих рукавичках! Заради своїх захоплень зірки шоу-бізнесу готові витрачати сотні, а то й тисячі доларів

Що колекціонують українські зірки / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/andre_tan_official

У чорній гарній книзі з колекції Андре Тана, який зважився на пересадку волосся, знялися всі-всі зірки, починаючи від Сари Джесіки Паркер і закінчуючи першою леді Франції Карлою Бруні. А на фарбування всіх сторінок видання знадобилося дві тонни чорнила чорної каракатиці.

Уже 15 років український дизайнер колекціонує рідкісні книги про моду. У нього також є видання з автографами Карла Лагерфельда і Кензо, з унікальним оформленням, ескізами та світлинами світових кутюр'є.

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Андре Тан колекціонує книги про моду / Фото: YouTube

Не шкодує грошей на своє захоплення і співачка Злата Огнєвіч. Вона збирає вінілові пластинки. Деякі з них стоять вісім тисяч гривень.

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Злата Огнєвіч колекціонує платівки / Фото: YouTube

У колекції і класична, і сучасна музика – платівки Френка Сінатри, Вітні Г'юстон, Софії Ротару. Остання – з автографом співачки.

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Ось вона мені розписалася, запросила мене в свою гримерку, я плакала від щастя. Це було неймовірно зворушливо, – поділилася Злата.

Свою дитячу мрію втілює в життя Діма Монатік. Співак обожнює збирати незвичайні іграшки, деякі з них стоять тисячі доларів.

Кожен експонат, каже артист, це – справжній витвір мистецтва, яке надихає його на творчість. У соціальних мережах Монатік виклав світлину з колекційним білим ведмедем, якого торкатися можна тільки в білих рукавичках, щоб не пошкодити.

MONATIK показує головний експонат своєї колекції / Фото: YouTube

Цікаво, а скільки довелося б витратити на свою давню мрію Олегу Виннику? Адже він хоче зібрати будинку унікальну колекцію жінок...

Коли я вже придбаю крісло-качалку, я тоді буду збирати красивих дівчат з кожної країни, буду собі їздити по всьому світі і купляти найкрасивіші фігурки и давати їм імена, – поділився Винник.

По всьому світу свою колекцію збирала і Настя Каменських – з кожної поїздки привозила магніти. Та ремонт вдома змінив усе, говорить зірка:

Мій холодильник повністю зашили деревом і я вже вішати туди нічого не можу.

Що б не збирали зірки, це перш за все, кажуть психологи – один з кращих способів відволіктися, зняти стрес і отримати задоволення. До того ж для багатьох колекціонерів пошук бажаної речі – це цікава пригода.

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