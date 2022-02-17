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Тоня Матвієнко розповіла про непрості стосунки зі старшою донькою після розлучення з чоловіком

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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17 лютого, 12:20
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Українська співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" розповіла, як старша донька пішла з дому
Тоня Матвієнко зі старшою донькою Уляною
Тоня Матвієнко зі старшою донькою Уляною / Фото: Инстаграм

Наразі старшій дочці Тоні Матвієнко Уляні 23 роки. Співачка іноді публікує спільні фото зі спадкоємицею і зізнається вони з дочкою подруги. Виявляється, не завжди так було. Стосунки мами та доньки зіпсувалися, коли Тоня розлучилася з першим чоловіком.

Не могла вибачити, що я покинула її тата. І був період, коли вона таки переїхала від мене, поїхала жити до нього, – зізналася в інтерв'ю співачка.

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Деякий час Уляна жила з татом і лише іноді бачилася з мамою. Як розповіла Тоня, вона тяжко переживала той період.

Трохи пізніше мама з донькою стали частіше спілкуватися, але остаточно їм вдалося налагодити стосунки після народження другої дитини Тоні. Уляна дуже близька з молодшою сестрою Ніною. Згодом Уляна повернулася жити до мами.

Зараз вона любить проводить з молодшою сестрою і відмінно ладнає з Арсеном Мірзояном.

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Арсен звичайно моє серце забрав так само, як і мамине. Він дуже класна людина. Він завжди веселий, завжди є про що поговорить, посміятися, – розповіла Уляна у програмі "Зірковий шлях".

/ Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нагадаємо, Уляну Тоня народила зовсім юною, у 17 років, від першого чоловіка, з яким познайомилася о 16-й. Про дівчину майже немає інформації. Відомо, що старша донька Тоні Матвієнко навчається на режисера.

Еліна Пелешенко
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