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Тоня Матвієнко жорстко відповіла на хейт у бік чоловіка: "У нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 10:13
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Вже чотири роки шлюб Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна не дає спокою хейтерам та недоброзичливцям пари. Виконавиця вирішила жорстко відповісти всім кривдникам
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: пресслужба

Тоня Матвієнко нещодавно розповіла, як змінилися її стосунки з дочкою після розлучення з першим чоловіком . А зараз вирішила раз і завжди поставити своїх кривдників на місце.

Матвієнко дуже часто отримує критику з боку шанувальників за те, що вийшла заміж за Арсена Мірзояна. На думку багатьох коментаторів, Арсен лише альфонс і Тоне доводиться його утримувати.

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А хто такий альфонс? Що це означає? Повірте, у нього ще більше грошей, ніж у мене з мамою, – відповіла Тоня Матвієнко у програмі "ЖВЛ".

Понад те, нападки хейтерів торкнулися і житла зіркової пари. Багатьох цікавить питання чому Тоня та Арсен продовжують жити з мамою Ніною Матвієнко і чи це не стало причиною того, що батько співачки пішов з дому.

Це я знаю, це інтерв'ю мамине трохи не так було донесено. Ні все нормально. Батьку, це з мамою у них там свої проблеми. Не через мене, повірте! – відповіла на критику Матвієнко.

Також Тоня додала, що не проти б жити окремо від мами, але поки що родині так зручно, адже зіркова бабуся Ніна Матвієнко допомагає з вихованням молодшої доньки.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розкрили нам подробиці свого особистого життя та розповіли про складнощі у стосунках.

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Марія Коробова
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