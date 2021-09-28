У кого з українських зірок є "заначки" – відверті зізнання

Українські знаменитості розповіла про свою фінансову подушку журналістами програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна"

Українські зірки розповіла про заначки / Фото: Instagram

У зв'язку з усіма подіями в світі через COVID-19 багато хто навчилився відкладати на чорний день. Зірки не стали винятком. Відомі артисти чесно розповіли про свої заначки в програмі "Зірковий шлях".

Аліна Гросу намагається витрачати менше, ніж заробляє . Тим більше зараз заробіток артистів нестабільний.

Тут може бути багато роботи, а тут може все взяти відмінитися і ти вже не при справах. А робота повинна бути постійно, тому що за квартиру заплатити, якісь банальні, як у всіх, розтрати. Тому намагаєшся трохи накопичити, щоб деякий час ти міг спокійно прожити, не думаючи, що робити і як виживати, – сказала артистка.

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Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Але яке місце для заначки вона вибрала, Гросу вирішила не говорити.

А от Петро Чорний вважає, що найкраще гроші вкладати в прикраси. Каже, заначка у вигляді дорогоцінних каменів і золота – хороша інвестиція в майбутнє дітей.

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Петро Чорний / Фото: прес-служба

Солістка гурту "Лісапетний батальйон"" Наталя Фаліон ніколи не приховувала своєї важкої жіночої долі. Ексчоловік співачки багато випивав, так що про заначки вона знає не з чуток.

" Найнадійніша заначка у мене була в фортепіано . Відкривала нижню стінку і ховала там ... спиртне. Він не знав, що в інструмент ще щось можна сховати. Ось така у мене дуже заначка була цінна, довгі роки я нею користувалася, – зізналася артистка.

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/ Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У Ольги Сумської немає заначок, на відміну від її чоловіка Віталія Борисюка . Актор відкладає на непередбачені витрати. Наприклад, якщо машина зламається. Ще Борисюк витрачає свою заначку на хобі . Чоловік актриси колекціонує гітари.

Коли я побачила його колекцію гітар, я була в шоці, тому що це досить дорогі інструменти, колекційні. Я уявляю скільки вони коштують. До речі, я про це не знала. У нього своя музична студія – це його територія свободи, як то кажуть, – розповіла актриса.

Актриса Ольга Сумська з другим чоловіком Віталієм Борисюком / Фото: instagram.com/olgasumska

Тоня Матвієнко любить ховати гроші в речах.

Я можу покласти і забути. А потім знаходжу – таке щастя, – ділиться співачка

Матвієнко зызнається, без відкладених на "чорний день" коштів вже не уявляє свого життя. Під час кризи, коли не було концертів, саме така грошова заначка і врятувала.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Де зірки ховають свої заначки – подробиці в сюжеті:

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