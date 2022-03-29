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"У мене дуже болить у грудях": 10-річна донька Олі Полякової передчувала війну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 12:55
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Українська співачка дала інтерв'ю, яке тепер розбирають на цитати
Співачка відверто розповіла про свої переживання
Співачка відверто розповіла про свої переживання / Фото: instagram.com/polyakovamusic, скріншот

Популярна українська співачка Оля Полякова дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", де у відвертій бесіді з журналісткою розкрила правду про реалії нового життя через російське вторгнення.

За словами артистки, її молодша дочка Аліса передчувала недобре, коли вони поверталися з відпочинку на Шрі-Ланці.

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І моя молодша дитина Аліса, коли ми виїжджали звідти, вона говорила: у мене дуже болить у грудях. Мамо, я щось передчуваю. Давай не поїдемо звідси, давай залишимося на Шрі-Ланці. На що я казала: та не вигадуй, все буде гаразд. Хоча я не була впевнена, що все буде гаразд. Але ми приїхали 17-го, війна не почалася, якось ми трохи розслабилися з цього приводу. Але ось 24 вже о 7-й ранку було ясно, що війна, що робити, куди бігти, де залишатися.

Аліса Полякова
Аліса Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова з двома дітьми була змушена покинути Україну та шукати притулку за кордоном. Але її чоловік Вадим залишився і тепер у теробороні.

Я з двома дітьми поїхала, мій чоловік залишився в Україні захищати свою територію.

чоловік Олі Полякової – Вадим

Наразі артистка перебуває за кордоном і намагається допомагати своїй країні інформаційно:

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Я була в Україні. Я вже 5 днів, як поїхала з дітьми за кордон. Просто забрала дітей. Треба їх кудись, треба щось вигадати, щоб вони могли якось вчитися, щось робити. Основний мій фронт – інформаційний. Тепер я зрозуміла, навіщо мені всі ці мільйони пыдписників. Не просто дивитися на мене в купальнику або просто дивитися, як я готую чи співаю, а для того, щоб інформувати людей у всьому світі, що насправді відбувається у нашій країні. Це перше. По-друге, підтримувати людей у цей дуже складний для всіх час. Тому що ми всі зазнали дуже сильного перевороту в наших життях. Вже ніколи не буде так, як раніше. Вже ніколи не буде, незрозуміло, що на всіх нас чекає. І в мене, якщо чесно, щодо цього були дуже сильні переживання. Вони й зараз є.

Тепер артистка, як і всі, не має тривалого плану на життя, але вона точно впевнена, що наша перемога вже не за горами.

У мене вперше у житті немає жодних планів. Я не розумію, чим я займатимусь, чи буде куди повернутися, чи потрібна буде моя професія, чи потрібно буде те, що я робила до війни. І я думаю, що я точно знаю, що в цьому становищі знаходяться мільйони жінок, які вивозили своїх дітей. Але я хочу сказати про те, що ми абсолютно точно переможемо. І в мене зовсім немає в цьому жодного сумніву. Єдине, що дуже хочеться, щоб це закінчилося якнайшвидше.

Про свою нову місію, про чужих людей, які прихистили її з сім'єю, про панічні атаки старшої дочки Маші, про розлуку з чоловіком Вадимом та підтримку Арестовича, про особисте повідомлення Поліні Гагаріній та ставлення до зірок "голубів миру" – про все це дивіться у відео програми "Зірковий шлях" далі.

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Нагадуємо, дивитися "Зірковий шлях" щодня можна о 09:00 на каналі "Україна".

До речі, Ектор Хіменес-Браво після 12 років життя в Україні озвучив свої висновки щодо нації.

Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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