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У сина лідера Другої ріки Валерія Харчишина діагностували невиліковну хворобу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
2 листопада, 20:15
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Фронтмен українського гурту "Друга ріка" зізнався, що в одного з його трьох синів медики виявили складне захворювання, яке знесилює хлопчика щодня
Валерій Харчишин
Валерій Харчишин / Фото: прес-служба НЛО TV

Вперше публічно Валерій Харчишин розповів про хворобу сина, яка, як виявилось, протікає в нього вже четвертий рік. Який саме діагноз у дитини артист не озвучив – каже, що це навіть страшніше за смерть і щодня погіршує його здоров'я:

Це набагато важче, тому що коли твоя близька людина, твій син залишається вдома поряд з тобою, але він змінюється. Зрештою залишається тіло, а душа... він просто поступово йде , – поділився артист.

Фото: Instagram Валерія Харчишина

Від подробиць щодо лікування сина Валерій утримався, також він не розповів, хто саме з дітей отримав важкий діагноз. Співак лише зазначив, що недуга змінила сина до невпізнаваності і негативно позначилося на розвитку:

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Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоєму уявленні одна, а приходиш додому — це інша людина. Просто витягли з нього всі зсередини , – сказав Харчишин.

Валерій Харчишин 12 років живе у шлюбі зі своєю дружиною Юлією Кузьмінською. У 2016 році в їх сім'ї вже траплялося горе – вони втратили дитину під час вагітності. На п'ятому місяці у Юлії стався викидень. Тоді Валерій дуже болісно переніс цю втрату. Але завдяки підтримці близьких та шанувальників виконавець зміг повернутися до колишнього життя та творчості.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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