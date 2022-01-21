Автор Artik & Asti вважає, що своїм успіхом екс-учасниця Анна Дзюба зобов'язана йому

Минулого року стало відомо, що учасниця Artik & Asti Анна Дзюба залишає гурт після успішних 10 років роботи. Виконавиця не називала причини такого рішення, але наголошувала, що в цьому "ніхто не винен".
Наразі Артем Умріхін представив новий трек Artik & Asti, де тепер співає 29-річна співачка Севіль Велієва.
В пості з уривком із треку "Гармония" Умріхін натякнув, що Анна Дзюба не робила для проекту нічого, а лише приходила на 15 хвилин, щоб записати матеріал. Він же створив Artik & Asti сам, постійно вкладаючи в групу всі сили.
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Всі наші досягнення за ці роки – це були наші пісні, пісні, які писав я, пісні, які я знаходив, завдяки моєму смаку та відчуттю, коли інші не звертали на них уваги, пісні, які я продюсував та доопрацьовував зі своєю командою... А хтось, і правда, як і було сказано на прес-конференції, просто приїжджав, записував за "15 хвилин" і тікав у своїх справах, – написав Артем Умріхін у соцмережі.
Він додав, що незважаючи ні на що захоплюється Анею, та її успіх вважає своєю заслугою:
У будь-якому разі я розцінюю успіх Ані як і свій успіх: отже, я добре зробив свою роботу за останні 11 років, що у вас зараз є такий інтерес до неї.
Асті тепер виступає сольно
Анна Дзюба після того, як покинула групу, вирішила виступати під псевдонімом ANNA ASTI. Вона вже випустила сольну пісню "Фенікс" та представила кліп.
Дует Artik & Asti був створений у 2010 році в Україні. Дебютний альбом #РайОдинНаДвоих вийшов у 2013 році. Популярність до дуету прийшла в Росії. Найпопулярніші треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка". Усі права на старі хіти належать засновнику Artik & Asti та його учаснику Артему Умріхіну.
Нова учасниця
Анну Дзюбу у групі Artik & Asti тепер замінює Севіль Велієва. Їй 29 років, вона родом із Сімферополя.
Севіль брала участь у проектах "Суперзвезда", "Х-Фактор", "Голос", конкурсі "Нова Хвиля". Також захоплюється бойовими мистецтвами – вона майстер спорту з карате-до.
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