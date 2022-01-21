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Автор Artik & Asti вважає, що своїм успіхом екс-учасниця Анна Дзюба зобов'язана йому

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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21 січня, 10:47
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Артем Умріхін анонсував новий трек Artik & Asti, навіть не представивши нову учасницю гурту
Артем Умріхін прокоментував розпад Artik & Asti
Артем Умріхін прокоментував розпад Artik & Asti / Фото: instagram.com/artikastiofficial

Минулого року стало відомо, що учасниця Artik & Asti Анна Дзюба залишає гурт після успішних 10 років роботи. Виконавиця не називала причини такого рішення, але наголошувала, що в цьому "ніхто не винен".

Наразі Артем Умріхін представив новий трек Artik & Asti, де тепер співає 29-річна співачка Севіль Велієва.

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В пості з уривком із треку "Гармония" Умріхін натякнув, що Анна Дзюба не робила для проекту нічого, а лише приходила на 15 хвилин, щоб записати матеріал. Він же створив Artik & Asti сам, постійно вкладаючи в групу всі сили.

Всі наші досягнення за ці роки – це були наші пісні, пісні, які писав я, пісні, які я знаходив, завдяки моєму смаку та відчуттю, коли інші не звертали на них уваги, пісні, які я продюсував та доопрацьовував зі своєю командою... А хтось, і правда, як і було сказано на прес-конференції, просто приїжджав, записував за "15 хвилин" і тікав у своїх справах, – написав Артем Умріхін у соцмережі.

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Він додав, що незважаючи ні на що захоплюється Анею, та її успіх вважає своєю заслугою:

У будь-якому разі я розцінюю успіх Ані як і свій успіх: отже, я добре зробив свою роботу за останні 11 років, що у вас зараз є такий інтерес до неї.

Artik & Asti
Artik & Asti / Фото: Instagram

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Асті тепер виступає сольно

Анна Дзюба після того, як покинула групу, вирішила виступати під псевдонімом ANNA ASTI. Вона вже випустила сольну пісню "Фенікс" та представила кліп.

Дует Artik & Asti був створений у 2010 році в Україні. Дебютний альбом #РайОдинНаДвоих вийшов у 2013 році. Популярність до дуету прийшла в Росії. Найпопулярніші треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка". Усі права на старі хіти належать засновнику Artik & Asti та його учаснику Артему Умріхіну.

Нова учасниця

Анну Дзюбу у групі Artik & Asti тепер замінює Севіль Велієва. Їй 29 років, вона родом із Сімферополя.

Севіль Велієва – нова учасниця Artik & Asti
Севіль Велієва – нова учасниця Artik & Asti / Фото: instagram.com/sevilofficial_

Севіль брала участь у проектах "Суперзвезда", "Х-Фактор", "Голос", конкурсі "Нова Хвиля". Також захоплюється бойовими мистецтвами – вона майстер спорту з карате-до.

Слухайте 5 пісень гурту Artik & Asti, які стали життєвими для багатьох шанувальників.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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