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Екссолістка Artik & Asti дала перший коментар, чому покинула дуэт

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
3 листопада, 12:18
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Популярний дует проіснував десять років. Учора соліст Artik & Asti повідомив, що Ганна Дзюба вирішила залишити колектив
Анна Дзюба вперше прокоментувала свій вихід з Artik & Asti
Анна Дзюба вперше прокоментувала свій вихід з Artik & Asti / Фото: Instagram

Новина про те, що солістка покидає Artik & Asti дуже засмутила шанувальників. Хоч дехто думав, що це жарт, але Ганна Дзюба спростувала цю версію.

Так, це правда, гурт припинив своє існування у тому складі, в якому ми виступали 10 років. Ніхто не винен. Це була красива та потужна історія, в якій ми зустрілися, виросли професійно, досягли дуже високих результатів. Вдячна Артику за все, що ми зробили разом, – сказала співачка в інтерв'ю Ксенії Собчак.

Artik & Asti
Artik & Asti / Фото: Instagram

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В Мережі почали обговорювати сольну кар'єру Ганни, але вона поки що планів на майбутнє не будує.

Люди, ми тільки прийняли це рішення. Давайте не поспішатимемо і подивимося, що буде. Час покаже, – сказала співачка.

Дует Artik & Asti була створена у 2010 році в Україні. Дебютний альбом #РайОдинНаДвоіх вийшов у 2013 році. Популярність до дуету прийшла у Росії. Найпопулярніші треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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