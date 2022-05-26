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Віктор Бронюк приміряв образ козака Мамая з автоматом та гранатами у новому кліпі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 16:11
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Гурт "ТІК" презентує нову версію кліпу на трек-маніфест "Люби ти Україну!", де Віктор Бронюк постає в образі сучасного козака Мамая: з мистецькою і реальною зброєю у руках – гітарою, автоматом та гранатами
Вікор Бронюк представив нову версію пісні "Люби ти Україну!"
Вікор Бронюк представив нову версію пісні "Люби ти Україну!" / Фото: Скріншот із відео

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який з перших днів повномасштабної війни РФ в Україні присвятив себе волонтерству, презентує оновлену версію кліпу на трек-маніфест "Люби ти Україну!".

Музиканти надали особливого сенсу пісні, яка 9 років звучала на всіх континентах світу та у найгарячіших точках країни, стала другою після національного гімну і зараз максимально влучно відображає волю і непоборний дух українців.

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Вперше у творчому житті Віктор Бронюк постає в образі сучасного козака Мамая: з мистецькою і реальною зброєю у руках – гітарою, автоматом та гранатами – і все це на фоні квітучої України.

Режисером відео став Роман Веркулич, вони плідно співпрацюють ще з найпершого хіта "Олені". До речі, саме команда гурту гостинно прийняла режисера у Вінниці, коли дім постановника в Ірпені постраждав від артснаряда окупантів.

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Особливо уважні помітять на відео важливу деталь ‒ шеврон "Wolverines" – сучасного загону партизан дружніх країн, які називають себе "Росомахами".

"Нещодавно, їдучи в Київ, я побачив на узбіччі підбиту російську техніку, на якій білою фарбою було написано Wolverines. Товариші з дружніх країн подарували мені шеврон з таким самим надписом. Виявилося, що назва Wolverines – у перекладі "Росомахи" – походить з американського фільму 1984 року "Червоний світанок" з Патріком Свейзі. За сюжетом стрічки, коли Радянський Союз нападає на США, розпочинається Третя світова і звичайні школярі, учні старших класів, беруть до рук зброю під назвою "Росомахи", під якою об’єднуються на честь своєї спортивної школи, розпочинають партизанський опір й фактично перемагають окупантів. Ці вигадані події фільму вражають паралелями із сьогоднішнім нападом Росії. Маємо, на щастя, не школярів, але таких самих відданих партизанів "Росомах", які зараз борються за волю України разом з героями-захисниками та українським народом", – зізнається музикант.

Раніше сайт "Сьогодні" зібрав українські пісні про війну, які треба додати у плейлист.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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