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Віталій Козловський зізнався, яких людей стер зі свого життя назавжди: "хай вони живуть у калужі багна та мочі"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 травня, 16:48
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Український співак більше ніколи в житті не хоче бачити друзів, які виявилися дволикими
Віталій Козловський розірвав зв'язки з друзями-рашистами
Віталій Козловський розірвав зв'язки з друзями-рашистами / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський, який випустив пісню про війну, мав багато друзів з Росії. Окрім того, у нього в Москві живе старша сестра (донька батька від попередніх стосунків), яка підтримує режим Путіна.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" артист поділився, що підтримував зв'язки з росіянами, з якими познайомився на початку своєї кар'єри, зокрема на конкурсі "Нова хвиля" 2005 року. За словами Козловського, багато хто приїздив до нього в Київ на концерти та висловлював йому своє захоплення нашими людьми, менталітетом, культурою.

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І тут коли розпочинається війна, ці самі люди мені розповідають, що "це ви самі себе вбиваєте, ви самі не бачите далі свого носа". Я зачаїв свій гнів всередині себе і намагався адекватно спілкуватись з людьми. Намагався їх переконати в тому, що вони не праві, що вони чогось не розуміють та не бачать. Але коли у мене був день народження (6 березня, – Ред.) я трошки хильнув і себе вже не стримував. Я виказав все, що я думаю про них, я їх послав куди можна було тільки послати, – розповів співак.

Віталій Козловський зізнався, в якийсь момент він зрозумів, що нічого своїм "друзям-москалям" доказувати більше не буде, бо це марно. Артист каже, що на РФ сильно працює пропаганда і настрій його ексдрузів відповідний.

В принципі я цих людей зі свого життя стер і знати та бачити їх не хочу. Єдине що я хочу, щоб справеливість прийшла і ці люди просто роками намагались би потім якось виправдовуватись і вибачатись. Мені б хотілось, щоб вони збагнули свою помилку, але я не знаю яке має диво відбутись, аби вони почали думати інакше, – зауважив співак.

Наразі артист мріє про одне – щоб це жахіття припинилось і "орки пішли геть" з України.

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Мені байдуже, що у них (рашистів, – Ред.) там буде. Хай вони живуть у тій калужі багна та мочі і самі розбираються зі своїми проблемами. Я вмію співчувати, але мені зовсім не шкода мертвих рашистів. Бо не влада іде вбивати людей, а люди ідуть вбивати інших людей. Росія – це концтабір, це ненормальна країна, там немає свободи та того життя, до якого ми тут звикли. Ця нація є непривітною у всьому світі, але вони цього не розуміють, – висловився Козловський.

Артист каже, що біль від двійни вріз наскільки глибоко, що він не знає, чи міг би пробачити людей з РФ у майбутньому.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко присоромила російських колег, які мовчать про війну.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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