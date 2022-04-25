Розвозить броніки, дітям – їжу: Володимир Дантес віддав Tesla волонтерам

Поки що наші читачі обговорювали новини про те, що Надя Дорофєєва вже готова до нових стосунків, з'явилися новини від її колишнього коханого – Володимира Дантеса, які ми не можемо ігнорувати.
Нещодавно артист дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-шоу "Слава+". У розмові Дантес розповів, що зараз усіма силами намагається допомагати військовим та волонтерам, хоча воліє такі ініціативи не особливо афішувати.
Не говорю, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити.
Далі по темі
Тим не менш, Дьоміну вдалося розговорити артиста. Виявилося, що недавно Дантес віддав свою Tesla волонтерам.
Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає Києвом, розвозить броніки, дітям їжу. Ну кайф. А все інше я не говоритиму, бо не можу,
– зізнався музикант.
Погодьтеся, крута ініціатива! Машина зірки стане благородним цілям.
Також не пропустіть одкровення Дантеса про стосунки з Дорофєєвою після розлучення.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"