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Розвозить броніки, дітям – їжу: Володимир Дантес віддав Tesla волонтерам

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 квітня, 16:33
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Популярний український артист Володимир Дантес у новому інтерв'ю розповів, що зараз активно допомагає волонтерам та військовим. Але воліє цим не хвалитися. Нещодавно він, до речі, віддав свою машину волонтерам
Артист розповів про благодійну ініціативу
Артист розповів про благодійну ініціативу / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Поки що наші читачі обговорювали новини про те, що Надя Дорофєєва вже готова до нових стосунків, з'явилися новини від її колишнього коханого – Володимира Дантеса, які ми не можемо ігнорувати.

Нещодавно артист дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-шоу "Слава+". У розмові Дантес розповів, що зараз усіма силами намагається допомагати військовим та волонтерам, хоча воліє такі ініціативи не особливо афішувати.

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Не говорю, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити.

Тим не менш, Дьоміну вдалося розговорити артиста. Виявилося, що недавно Дантес віддав свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає Києвом, розвозить броніки, дітям їжу. Ну кайф. А все інше я не говоритиму, бо не можу,

– зізнався музикант.

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Погодьтеся, крута ініціатива! Машина зірки стане благородним цілям.

Також не пропустіть одкровення Дантеса про стосунки з Дорофєєвою після розлучення.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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