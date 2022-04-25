Розвозить броніки, дітям – їжу: Володимир Дантес віддав Tesla волонтерам

Популярний український артист Володимир Дантес у новому інтерв'ю розповів, що зараз активно допомагає волонтерам та військовим. Але воліє цим не хвалитися. Нещодавно він, до речі, віддав свою машину волонтерам

Артист розповів про благодійну ініціативу / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Поки що наші читачі обговорювали новини про те, що Надя Дорофєєва вже готова до нових стосунків, з'явилися новини від її колишнього коханого – Володимира Дантеса, які ми не можемо ігнорувати.

Нещодавно артист дав інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-шоу "Слава+". У розмові Дантес розповів, що зараз усіма силами намагається допомагати військовим та волонтерам, хоча воліє такі ініціативи не особливо афішувати.

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Не говорю, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити.

Тим не менш, Дьоміну вдалося розговорити артиста. Виявилося, що недавно Дантес віддав свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає Києвом, розвозить броніки, дітям їжу. Ну кайф. А все інше я не говоритиму, бо не можу,

– зізнався музикант.

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Погодьтеся, крута ініціатива! Машина зірки стане благородним цілям.

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