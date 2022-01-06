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Попереду Різдво: ТОП-5 колядок від українських знаменитостей

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 січня, 11:00
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Щороку 7 січня більшість українців відзначають світле свято Різдва Христового. Цього дня звучать не лише добрі побажання, а й традиційні українські пісні
Колядки від українських виконавців
Колядки від українських виконавців

Напередодні католицького Різдва Dzidzio, Полякова, Пономарьов та Леся Нікітюк зворушили своїх шанувальників піснею "Христос народився" із симфонічним оркестром.

Писати різдвяні пісні та кавери на відомі святкові композиції вже стало доброю традицією для українських виконавців.

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Ми зібрали наймелодійніші вітання від українських зірок із Різдвом.

Тіна Кароль

Співачка записала свою версію "Роди, Боже, жито на новеє літо" і навіть знялася в дуже автентичному кліпі у традиційному українському вбранні.

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Настя Каменських

Співачка записала цілий альбом музичних композицій на Різдво – Xmas with NK. Однією з них стала відома в усьому світі мелодія "Щедрик".

Олег Скрипка

Ще одна версія улюбленого "Щедрика" у виконанні Олега Скрипки! Музикант записав кавер до 104-ї річниці написання "Щедрика", яку відзначали у 2020 році.

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Ірина Білик, Тіна Кароль, DZIDZIO, ALEKSEEV, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов

Найчастіше зірки записують спільні композиції. Багатоголосність улюблених знаменитостей передає чарівну атмосферу Різдва!

Олег Винник, Таюне, Олександр Пономарьов

Ще одне зіркове тріо з Олександром Пономарьовим. Традиційна українська колядка набула нового сучасного звучання!

Не лише пісні, а й фільми піднімають нам настрій та передають атмосферу свята. Найкращі різдвяні фільми ми зібрали у нашій добірці.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
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