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Все буде добре: Океан Ельзи провели концерт на "мосту Кличка" у Києві (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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22 лютого, 16:13
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Український рок-грут спонтанно вирішив провести концерт просто неба у Києві! Показуємо, як це було
Сьогодні "Океан Ельзи" виступив із об'єднавчим концертом у Києві.
Сьогодні "Океан Ельзи" виступив із об'єднавчим концертом у Києві. / Фото: Колаж: Сьогодні

22 лютого о 15:00 "Океан Ельзи", які знову заспівали про весну, виступили на Пішохідно-велосипедному мосту (більш відомий як "мост Кличка"), щоб показати, що "ми сильні та об'єднані".

На заході був присутній стример сайту "Сьогодні", який застав велику кількість народу. На безкоштовний концерт-об'єданні міг порапити кожен охочий.

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"Океан Ельзи" вирішив дати несподіваний концерт на Пішохідно-велосипедному мосту .
"Океан Ельзи" вирішив дати несподіваний концерт на Пішохідно-велосипедному мосту . / Фото: Колаж: Сьогодні

"Океан Ельзи" зібрав сьогодні киян та гостей міста на об'єднавчий концерт під гаслом "Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднанні!"

Святослав Вакарчук заспівав декілька хітових пісень разом з усіма присутніми.

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Зазначимо, гурт вже як чотири роки не давав концерти на великих стадіонах і шість років не випускав нових альбомів.

У 2021 році фронтмен колективу Святослав Вакарчук випустив сольний альбом "Оранжерея", який присвятив своєму батькові.

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Восени торік гурт повідомив про початок роботи над новим альбомом та анонсував світовий тур, який почнеться концертом на київському НСК "Олімпійський" (25 червня).

Нагадаємо, Святослав Вакарчук вперше зізнався, як змінилося його життя після народження сина.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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