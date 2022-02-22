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Все буде добре: Океан Ельзи провели концерт на "мосту Кличко" в Киеве (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 16:13
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Украинский рок-грут спонтанно решил провести концерт под открытым небом в Киеве! Показываем, как это было
Сегодня "Океан Эльзы" выступил с объединительным концертом в Киеве.
Сегодня "Океан Эльзы" выступил с объединительным концертом в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

22 февраля в 15:00 "Океан Эльзы", которые снова спели о весне, выступили на Пешеходно-велосипедном мосту (более известный как "мост Кличко"), чтобы показать, что "мы сильные и объединенные".

На мероприятии присутствовал стриммер сайта "Сегодня", который застал большое количество народа. На бесплатный концерт-объединение мог попасть каждый желающий.

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"Океан Эльзы" решил дать неожиданный концерт на Пешеходно-велосипедном мосту.
"Океан Эльзы" решил дать неожиданный концерт на Пешеходно-велосипедном мосту. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Океан Эльзы" собрал сегодня киевлян и гостей города на объединительный концерт под лозунгом "Мы здесь. Мы вместе. Мы сильны и объединены!"

Святослав Вакарчук спел несколько хитовых песен вместе со всеми собравшимися.

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Отметим, группа уже четыре года не давала концерты на больших стадионах и шесть лет не выпускала новых альбомов.

В 2021 году фронтмен коллектива Святослав Вакарчук выпустил сольный альбом "Оранжерея", который посвятил отцу.

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Осенью прошлого года группа сообщила о начале работы над новым альбомом и анонсировала мировой тур, который начнется концертом на киевском НСК "Олимпийский" (25 июня).

Напомним, Святослав Вакарчук впервые признался, как изменилась его жизнь после рождения отпрыска.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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