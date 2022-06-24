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Допомога від зіркової ірпенчанки – скільки перевела Світлана Лобода на відновлення міста

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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24 червня, 17:13
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Співачка зустрілася з мером потерпілого від окупантів міста та заснувала благодійний фонд. Скільки Лобода в нього перевела коштів і на що саме – читайте у матеріалі
Світлана Лобода започаткувала благодійний фонд для відновлення рідного міста Ірпінь
Світлана Лобода започаткувала благодійний фонд для відновлення рідного міста Ірпінь / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну співачка постійно була на зв'язку з родичами, які перебували під Києвом. І тільки зовсім нещодавно Лободі вдалося відвідати рідний город . Побачене шокувало співачку.

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Я не впізнала своє місто Ірпінь. Я побачила руїни, які залишила по собі російська армія. Руїни, які ще 121 день тому були містом-мрією, – написала у своєму Instagram Світлана Лобода.

Проте руки Лобода не опустила. Співачка перерахувала 3 млн гривень на відновлення дитячого садка "Віночок". Дошкільний заклад був частково зруйнований рашистами.

Лобода направила 3 млн гривень на відновлення дитячого садка. Фото: менеджмент співачки
Лобода направила 3 млн гривень на відновлення дитячого садка. Фото: менеджмент співачки

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На зустрічі з мером Ірпеня, Олександром Маркушиним, Світлана Лобода дізналася: загальна вартість проекту складає 24 мільйони гривень.

Команда співачки заснувала міжнародний благодійний фонд. Все аби якнайшвидше зібрати необхідну суму та відбудувати дитячий садок. Так маленькі ірпенчани могли б зустріти холоди у затишку та турботі.

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Ми зробимо все можливе, щоб садочок відчинив, якнайшвидше, свої двері і з вікон було чутно лише дитячий сміх. Дякую меру та мешканцям Ірпеня за довіру. Наше завдання – щоб садочок і все, що зруйнували в нашому місті, було відновлено на згадку про тих, хто бореться і тих, хто віддав своє життя за Україну, – Світлана Лобода.

Світлана Лобода зустрілася із земляками
Світлана Лобода зустрілася із земляками

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. понад 3 млн осіб отримали допомогу завдяки наймасштабнішій приватній гуманітарній ініціативі, яка об'єднує зусилля Фонду Ріната Ахметова, SCM та футбольного клубу "Шахтар". Понад 1,2 мільйона їх було охоплено допомогою Фонду, інші – бізнесами SCM.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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