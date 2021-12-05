Без макіяжу та фотошопу: дивимося чесні селфі Алли Пугачової

Кожна нова фотографія Алли Пугачової у Instagram активно обговорюється у Мережі. Селфі співачки не виняток

Як Алла Пугачова виглядає без фільтрів / Фото: instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачова не найактивніший користувач соцмереж. Співачка не публікує щодня фото і не виходить у Stories. Але якщо артистка вирішує зробити публікацію, підписники не поскупляться на коментарі.

До слова, профіль співачки відрізняється від сторінок інших артистів російського шоу-бізнесу. Алла Пугачова не з тих зірок, хто викладає лише ідеальні фото з виставленим світлом та тонною фотошопою. Співачка не боїться з'явитися без косметики на публіці та легко публікує знімки без ретуші.

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Таких неідеальних селфі у профілі Алли Пугачової достатньо і наша добірка тому доказ.

Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey Як Алла Пугачова виглядає без фотошопу / Фото: instagram.com/alla_orfey 1 /9

Нагадаємо, у квітні цього року Аллі Пугачовій виповнилося 72 роки. Примадонна не соромиться свого віку. Наприклад, нещодавно співачка продемонструвала своє почуття гумору та повеселила Мережу реакцією на жарт про свій вік.

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