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"Бабуся збирала крихти хліба": заплакана Даша Астаф'єва розповіла про військові будні у Києві

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23 березня, 16:30
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Співачка залишилася в столиці і щодня допомагає захисникам міста та всім нужденним, чим може
Даша Астаф'єва розповіла, як чистить картоплю і роздає гроші людям похилого віку під час війни
Даша Астаф'єва розповіла, як чистить картоплю і роздає гроші людям похилого віку під час війни / Фото: instagram.com/da_astafieva, instagram.com/nat_vanka

Багато українських знаменитостей з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну змінили рід діяльності. Хтось приєднався до тероборони, хтось збирає гуманітарку, а хтось допомагає на кухні.

Співачка та модель Даша Астафьєва займається волонтерством та готує їжу для захисників у різних районах Києва. Артистка дала інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу Україна 24, де розповіла про найгірші моменти непростих військових буднів.

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За словами Даші, вона часто ділиться грошима з нужденними. Нещодавно Астаф'єва зустріла на вулиці бабусю, яка вибирала крихти хліба з годівниці. Розповідаючи про це, співачка не стримала сліз.

Роздаю бабусям, дідусям гроші. Тому що дуже багато страшних історій спостерігаю, – ділиться Даша Астаф'єва в інтерв'ю.

Спить Даша, ховаючись в укриттях, засинає о 3-4 годині ранку. Вона дуже переживає через історії людей, які на власні очі бачили смерть рідних або тих, хто був змушений покинути свій дім.

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Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва поставила на місце Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну. Коли російські солдати знищують міста України, одеситка розважає свою аудиторію контентом про одяг.

Ми також писали, що Астаф'єва рознесла на порох російський шоу-бізнес, що підтримує безумство Путіна.

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