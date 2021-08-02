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Я оцінила дачу: чоловік Анни Панової побудував для сім'ї затишний будинок за містом

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
2 серпня, 16:10
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Телеведуча разом з чоловіком і дочкою побували на дачі, де сім'я прекрасно провела час: поласувала свіжою смородиною і малиною, наплели красивих вінків з польових квітів
Анна Панова подякувала чоловіку за затишний будинок
Анна Панова подякувала чоловіку за затишний будинок / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Поки будується великий новий будинок Анни Панової, яка нещодавно розповіла, як виглядає робочий день телеведучої, чоловік Олександр, для літніх посиденьок з донькою, облаштував дачу. Анна Панова розповіла, що вона спочатку скептично сприйняла ідею чоловіка, тому, що любить проводити час в місті

Я, зізнатися, не особливо вірила, що мені захочеться на дачу. Я взагалі вважаю за краще "кам'яні джунглі", і прекрасно себе почуваю в столичній висотці. А тут – якась дача в селі.


Але її чоловік Олександр ігнорував скептичні думи телеведучої, каже Анна.

Анна Панова з чоловіком та дочкою
Анна Панова з чоловіком та дочкою / Фото: Facebook-сторінка Анни Панової

Чоловік зробив ремонт: поклеїв шпалери, кухню, ванну і теплу підлогу обладнав, завіз необхідні меблі. Але, коли все було готово, зізнається Анна, вона не особливо хотіла навіть їхати відзначати новосілля:

Це ж не квартира в новобудові. А потім прийшло літо! Я оцінила дачу. І стала з нетерпінням чекати неділь, коли ми вибираємося за місто сім'єю. Тут можна їсти смородину і малину прямо з куща. Нюхати польові квіти. Морозити ягоди-овочі на зиму у великій морозильній камері.

Для дочки телеведучої тут справжній дитячий рай. У неї є басейн, гойдалки і пісочниця. А для зіркової мами дача – справжній персональний оазис, де вона відновлюється після ефірів і набирається нових сил і енергії.

Дивіться відео, в якому будинку живе Антін Мухарський:

Тим часом ми з'ясували, як красиво оформити дачу: ТОП-10 яскравих лайфхаків з фото.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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