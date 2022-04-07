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Юлія Галушка допомагає шукати зниклих під час війни: У перші ж 10 хвилин мені надійшло 200 повідомлень

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 21:26
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Ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Юлія Галушка допомагає тисячам українців знайти близьких та рідних, з якими їх розлучила війна
Юлія Галушка допомагає українцям знайти рідних
Юлія Галушка допомагає українцям знайти рідних / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після вторгнення російських військ до України тисячі людей втратили зв'язок із рідними. Щоб допомогти близьким возз'єднатися, телеведуча Юлія Галушка стала адміністратором Telegram-каналу "Пошук зниклих".

Це один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих. Щоб скористатися сервісом, потрібно надіслати запит до чат-боту, який пропонує знайти в базі даних інформацію про зниклу людину. У випадку, якщо дані відсутні, – буде створено анкету та опубліковано в групі.

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Ми публікуємо оголошення про розшук і неймовірно радіємо, коли завдяки розголосу знаходяться люди. За кількістю повідомлень з того чи іншого міста ми знаємо, де гаряче, де вже кілька тижнів немає зв'язку. Ці крики щодо допомоги у коротких оголошеннях про пошук навіть боляче читати, – розповіла Юлія.

Для підвищення ефективності адміністратори співпрацюють із теробороною, які також приймають запити про зниклих. Крім того, у Telegram-каналі публікують списки евакуйованих з усієї України. Користувачам можна легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст. Наразі Telegram-канал "Пошук зниклих" налічує близько 95 тисяч підписників.

Щоб зрозуміти, наскільки багато людей шукає своїх, наведу приклад: зараз обробляти заявки нам допомагає спеціально створений Telegram-бот. До цього – звернення ми отримували у особистих повідомленнях. Так ось, у перші 10 хвилин, коли я приєдналася до дівчат, мені прийшло 200 повідомлень. Просто уявіть, скільки людей зараз не можуть поговорити з близькими, просто дізнатися, як вони, – наголосила ведуча.

Нагадаємо, співак MЕLOVIN на вечорі пам'яті Паші Лі допоміг зібрати гроші для ЗСУ та сім'ї загиблого.

Запам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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