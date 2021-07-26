Спека повертається: українці будуть знову плавитися під +34 і мокнути під грозою

Кладіть купальники в сумку з робочим ноутбуком і на зворотному шляху додому зможете викупатися і здорово освіжитися. Тільки, якщо ви зараз не в західній Україні, адже там і так буде "мокро"

Погода в Києві на 27 липня / Фото: Pexels

Українці встигли трохи охолонути за минулий тиждень і вистачить, подумала погода і вирішила нагадати, що на вулиці все ще літо, тому рано розслаблятися. Ховаємо светри і дістаємо купальники – температура по всій Україні не опуститься нижче +30. В Укргідрометцентрі розповіли, що найтепліше буде на півдні країни, а ось грози очікуються на заході. Читайте докладніше про все в наше матеріалі.

Вівторок розпочнеться з жарких +34 градусів на півдні країни – в Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі температура вдень не опускатиметься нижче +30, а вночі буде трохи прохолодніше – до +21 градуса.

В Києві та центральних областях буде трішечки легше – там денний максимум складе +32 градуси. Вночі буде легше – + 18-19 градусів.

Погода в Києві і в Україні 27 липня / Фото: meteo.gov.ua

При цьому дощ обіцяють лише на заході Україна при чому з грозами. Там температура не підніметься вище +32 вдень і +19 вночі.

На сході і північному сході температура підніматиметься максимум до +32 вдень, +19 вночі. І дощу не передбачається.

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А це означає, що літо повноцінно повернулося в наше життя і вирушаючи на роботу, в сумку з ноутбуком сміливо кидайте купальник, адже на зворотному шляху обов'язково потрібно зайти на пляж, щоб освіжитися. Якщо купальника у вас ще немає – швидше вибирайте і купуйте.

Крім того, можна згадати всі рецепти освіжаючих коктейлів. Якщо забули – ловіть їх знову, готуйте, освіжайтесь і насолоджуйтеся.

Якщо ж +34 для вас – спека неймовірна – лікарі дають кілька порад, як легше переносити таку температуру:

одягайтеся так, щоб якомога більша частина тіла була закрита;

одяг повинен бути вільного крою і з легких тканин;

будь-які активності, наприклад заняття спортом або прогулянки, краще влаштовувати вранці;

пити потрібно стільки, скільки вимагає організм;

віддавати перевагу легкій їжі і пісних страв.

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