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Дружина Віктора Павліка замовила собі подарунок з Італії за 18 тисяч гривень: "Я психанула"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 лютого, 17:32
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Блогер та дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова любить радувати свою сім'ю подарунками, але й про себе не забуває. Цього разу дівчина вирішила замовити подарунок із сонячної Італії, але не розрахувала, що він виявиться не найдешевшим
Катерина Репяхова порадувала себе недешевим подарунком
Катерина Репяхова порадувала себе недешевим подарунком / Фото: instagram.com/repyahovakate, Колаж: Сьогодні

Свої обновки Катерина Репяхова, яка раніше знялася у фотосесії без чоловіка, завжди показує Insta-stories. Цей раз не став винятком. Дівчина замовила собі подарунок із Італії, про який давно мріяла.

Проте, як з'ясувалося пізніше, Репяхова не розрахувала суму, яку мала витратити на презент. Покупка виявилася недешевою. Катерина замовила собі стайлер для волосся від компанії Dyson.

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У соцмережі дівчина опублікувала листування зі своєю помічницею. Під час бесіди Репяхова зрозуміла, що обновка коштувала їй 18 650 грн.

"Ого, він такий дорогий? Щось я психанула", – написала дружина Павлика у відповідь на повідомлення помічниці.

Фото: колаж "Сегодня", скріншот instagram.com/repyahovakate

Також дівчина показала розпакування та протестувала новий девайс.

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Поки що об'єм не дуже вийшло зробити, але якість волосся просто "вау", – поділилася відгуком Катерина.

Фото: колаж "Сегодня", скріншот instagram.com/repyahovakate

Взимку Віктор Павлік та Катерина Репяхова відпочивали у дорогому готелі. Ми підрахували, скільки коштував їхній відпочинок.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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