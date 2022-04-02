Дружина Віталія Кличка у вишиванці двома мовами заспівала пісню про Україну (відео)

Хоч 47-річна дружина Віталія Кличка живе у Німеччині, однак вона всім серцем підтримує свою батьківщину, яка вже понад місяц бореться з російськими загарбниками. Окрім того, Наталія виступала на мітингу на підтримку України.
А ось днями співачка на своєму YouTube-каналі презентувала нову пісню, присвячену Україні.
В анотації до відео повідомляється, що "коли 24 лютого вибухнула війна в Україні, у Наталії Кличко виникла ідея написати обнадійливу пісню для свого народу".
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Разом із німецьким музикантом Деніелом Леоном Наталія написала та виконала композицію Better Day.
Композицію Кличко виконала двома мовами – українською і англійською. Дружина київського мера співала під фортепіано.
Та запалало зранку небо України, від вибухів гучних прокинулась дитинка. Ой, люди, скажіть, що сталось. Невже та біда на нас напала? – співається у треку.
До того ж, співачка з'явилася у кадрі у чорній вишиванці. Дуже символічно та потужно виглядає.
Цікаво, що фрагмент у самому кінці пісні англійською заспівала донька Кличків – Ліза.
Зазначається, що ввесь прибуток від композиції передадуть до фонду #МиВсіУкраїнці для допомоги нужденним і для відновлення України.
Нагадаємо, на початку березня Наталія Кличко зворушливим виконанням гімну підкорила німецьких журналістів.
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