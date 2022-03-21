Дружина Кличка та російські зірки виступили на мітингу на підтримку України (відео)

Організатори анонсували захід як "наймасштабніший у Європі музичний мітинг" проти війни. За даними німецьких ЗМІ, на мітинг на підтримку України вийшло 15 тисяч людей. На заході виступили німецькі музиканти, Наталя Кличко – дружина мера Києва Віталія Кличка, а також російські виконавці – рок-музикант Борис Гребенщиков та репер Noiz MC, які раніше висловлювалися проти війни в Україні.
Наталя Кличко кілька разів виходила на сцену. Вона виконала пісню українською мовою.
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А також виступила з промовою та наголосила, що зараз важливо підтримувати Україну.
"Те, що зараз відбувається з моєю країною, є жахливим. Важливо бачити маси, які тут збираються разом. Важливо бачити, що весь світ підтримує Україну. Йдеться про якнайшвидше припинення війни в нашій країні. Єдністю, якщо ми всі встанемо, ми цього досягнемо. Україна зараз бореться за всіх людей, за мир у всьому світі", – сказала вона.
Репер Noize MC виконав кілька пісень
Борис Гребенщиков на музичному мітингу заспівав пісню "Дубровский".
Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі.
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