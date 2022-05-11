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Злата Огнєвіч закохалася? Співачка зробила загадковий пост в Instagram

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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11 травня, 12:02
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Здається, Злата Огнєвіч на щось натякає своїм шанувальникам. У Instastories артистки з'явилося її чуттєве фото та двозначний підпис до нього
Злата Огневич залишила двозначне повідомлення у соцмережі
Злата Огневич залишила двозначне повідомлення у соцмережі / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч зараз перебуває у США, де виступає на благодійних концертах на підтримку України. Артистка то повертається до Києва, то знову їде на гастролі, допомагати збирати кошти для нашої країни.

Зважаючи на все, шоу "Холостячка" не допомогло Златі знайти свого обранця. Нещодавно Огнєвіч зізналася, що хотіла б вийти заміж та народити дітей після перемоги України у війні, і що свого героя вона поки що не знайшла.

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В Instagram Злата опублікувала власне фото з підписом: "Як відчути серце? Віддати його іншій людині" Невже у Злати з'явилися нові стосунки? Чи підпис означає зовсім інше?

Фото: Instagram

Звісно, слова можуть мати зовсім інше значення – адже мільйони українців під час повномасштабного вторгнення РФ згуртувалися як ніколи і, можна сказати, "віддають" своє серце іншим, допомагаючи одне одному у цей жахливий час.

Проте, шанувальники чекають, коли ж у Огнєвіч з'явиться її захисник, адже співачку продовжує переслідувати божевільний, який робить це вже кілька років. Чоловіка й досі не притягнуто до відповідальності.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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