Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком 🌊 Водохреща-2022 ✈ Блінкен в Україні 🔔 Загроза війни з Росією

Що за Малаховим?

Сестра Міддлтон

Архіви Ганни Кошмал

Діти Меладзе

Поцілунки Бекхема

Дуети Тіни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Злата Огнєвіч в маленкій сукні та з бантиком на голові зворушила Мережу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 січня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усі іноді люблять ділитися своїми архівними знімками. От і українська співачка вирішила показати, якою вона була у дитинстві
Злата Огнєвіч показала, як виглядала у дитинстві.
Злата Огнєвіч показала, як виглядала у дитинстві. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка днями відверто розповіла про стосунки з Максом Тарапатою, показала фанам архівний кадр зі свого дитинства. Фото артистки зроблене ще у той період, коли вона жила в російському місті – Мурманськ.

У Instastories зірка опублікувала фото, де вона маленькою дівчинкою позує в коротенькій сукні у квартирі. Огнєвіч написала, що крихітка на світлині ще не знала, що їй підготувала доля.

Реклама

Десь на далекій півночі. Я ще не знаю, що мені підготувало життя, але вже дуже люблю співати і взагалі – дуже цікаво, що навколо, – поділилась Злата.

Скріншот Instastories/zlata.ognevich

Як видно, на майбутній артистці була білосніжна сукня з жовтими качками, високі білі шкарпетки і великий бантик на голові. Маленька Огнєвіч позує в квартирі, позаду неї вікно та вазони з квітами.

Раніше артистка вже показувала свої дитячі фото прихильникам. І на них вона також була у бантах, схоже, що тоді це був тренд

Скріншот instagram/zlata.ognevich

Коротко про Злату Огнєвіч

Нагадаємо, співачка народилася в Мурманську 12 січня 1986 року в сім'ї військового хірурга та педагога. Сім'я також жила в Ленінграді та Мінську. У п'ять років артистка разом з рідними переїхали до Криму, де Злата почала займатись музикою.

Реклама

У 2013 році Огнєвіч представляла Україну на "Євробаченні", у фіналі якого посіла третє місце. Через рік дівчина стала депутаткою Верховної Ради України по виборчому партійному списку Радикальної партії Олега Ляшка під № 4. Втім, у 2015 році на засіданні парламенту вона повідомила про своє рішення здати депутатський мандат.

У 2013 році їй дали звання Заслуженої артистки Автономної Республіки Крим. Відомо, що Злата ще є солісткою Державного ансамблю пісні та танцю Збройних сил України, також вона співала у латин-бенді.

Нагадаємо, 12 січня у Злати Огнєвіч було день народження. Із нагоди 36-річчя співачки, ми розповіли про її трансформацію після "Холостячки-2".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
19 січня. Індіра Ганді. Очоливши уряд Індії (1966), 49-річна донька Джавахарлала Неру стала першою в країні та другою в історії планети жінкою-прем'єр-міністром…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

У школі багато хто через невихованість звертає увагу на твоє зіркове походження

Ганна Борисюк Молодша донька Ольги Сумскої
Інтерв'ю з Ганною Борисюк

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти