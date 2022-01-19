Злата Огнєвіч в маленкій сукні та з бантиком на голові зворушила Мережу

Усі іноді люблять ділитися своїми архівними знімками. От і українська співачка вирішила показати, якою вона була у дитинстві

Злата Огнєвіч показала, як виглядала у дитинстві. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч, яка днями відверто розповіла про стосунки з Максом Тарапатою, показала фанам архівний кадр зі свого дитинства. Фото артистки зроблене ще у той період, коли вона жила в російському місті – Мурманськ.

У Instastories зірка опублікувала фото, де вона маленькою дівчинкою позує в коротенькій сукні у квартирі. Огнєвіч написала, що крихітка на світлині ще не знала, що їй підготувала доля.

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Десь на далекій півночі. Я ще не знаю, що мені підготувало життя, але вже дуже люблю співати і взагалі – дуже цікаво, що навколо, – поділилась Злата.

Скріншот Instastories/zlata.ognevich

Як видно, на майбутній артистці була білосніжна сукня з жовтими качками, високі білі шкарпетки і великий бантик на голові. Маленька Огнєвіч позує в квартирі, позаду неї вікно та вазони з квітами.

Раніше артистка вже показувала свої дитячі фото прихильникам. І на них вона також була у бантах, схоже, що тоді це був тренд

Скріншот instagram/zlata.ognevich

Коротко про Злату Огнєвіч

Нагадаємо, співачка народилася в Мурманську 12 січня 1986 року в сім'ї військового хірурга та педагога. Сім'я також жила в Ленінграді та Мінську. У п'ять років артистка разом з рідними переїхали до Криму, де Злата почала займатись музикою.

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У 2013 році Огнєвіч представляла Україну на "Євробаченні", у фіналі якого посіла третє місце. Через рік дівчина стала депутаткою Верховної Ради України по виборчому партійному списку Радикальної партії Олега Ляшка під № 4. Втім, у 2015 році на засіданні парламенту вона повідомила про своє рішення здати депутатський мандат.

У 2013 році їй дали звання Заслуженої артистки Автономної Республіки Крим. Відомо, що Злата ще є солісткою Державного ансамблю пісні та танцю Збройних сил України, також вона співала у латин-бенді.

Нагадаємо, 12 січня у Злати Огнєвіч було день народження. Із нагоди 36-річчя співачки, ми розповіли про її трансформацію після "Холостячки-2".